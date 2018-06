Misterele Universului rămase nerezolvate

Universul, locul cel mai explorat de oamenii de știință încă din cele mai vechi timpuri, este și astăzi un subiect care atrage un număr mare de admiratori. Universul ascunde multe secrete, unele au fost descifrate, alte au rămas un mister. Dar cercetătorii continuă să exploreze, iar unele dintre întrebările care au rămas fără răspuns sunt:



Cât de vechi este universul?



Indiferent despre ce este vorba, avem tendinţa de a şti care este vârsta. Aceasta este prima întrebare pe care şi-au pus-o oamenii de ştiinţă de-a lungul timpului.

Ei se folosesc de două modalități.

1. Încep să analizeze cele mai vechi obiecte care există, adică stelele în cazul nostru. măsurarea unei stele și a strălucirii ei ajută cercetătorii să determine care este vârsta. Se pare că cea mai în vârstă stea identificată are în jur de 11-18 miliarde de ani.

2. A doua modalitate constă în măsurarea vitezei cu care universul se mișcă, analizând densitatea materiei și compoziția ei. Elementele texturii sunt analizate cu ajutorul tehnologiei din cadrul NASA, iar o echipă de cercetători a estimat că universul are o vechime de aproximativ 13,7 miliarde de ani, ceea ce se încadrează în intervalul dat de cele mai vechi stele.



Sunt galaxiile capabile să creeze atât de multe stele noi?

În mod aparent, galaxiile par să consume mai multă materie pentru a forma noi stele decât ar conține. De exemplu, Calea Lactee convertește în jurul soarelui gaze și praf în stele noi în fiecare an. Dar nu există suficient gaz și praf care să plutească în jurul galaxiei, pentru a menține acest lucru posibil o perioadă mai lungă. Totuși, ea continuă să producă din ce în ce mai multe stele. Care este explicația? Astronomii au observat de curând că gazul eliberat de galaxii în timpul exploziilor sunt atrase din nou în centru. Dacă galaxiile sunt capabile să recicleze propriul gaz, atunci aceasta este explicația pentru posibilitatea formării de noi stele.



Ce este energia neagră?

Albert Einstein a fost primul care a ajuns la concluzia că în goliciunea spațiului nu este nimic. Cu ajutorul legilor fizicii, Albert Einstein a descoperit că este posibil ca marele spațiu să fie creat din nimic. Și așa cum știm deja, Universul este extensibil. Așadar, de unde apare noul spațiu? Oamenii de știință numesc energie necunoscută energie neagră. Toate substanțele universale sunt numite materie neagră, ceea ce înseamnă că ele nu sunt absorbite de lumină, dar gravitația le atrage în centrul galaxiei și le transformă în stele. Se estimează că universul este 68% energie neagră și 27 % materie neagră. Niciunul dintre aceste elemente nu pot fi văzute sau analizate de oameni. Ceea ce poate fi identificat este acel 5% care este în afară, adică planetele și alte corpuri cerești vizibile.



Există viață numai pe Pământ?

Comparativ cu vârsta universului, 13 miliarde, Pământul este mult mai tânăr – el este estimat undeva la 4,5 miliarde ani. În majoritatea acestui timp, viața a existat pe această planetă într-un fel sau altul. Dar de unde vine viața? Acesta este un subiect la care oamenii de știință încă lucrează, așadar este o întrebare care a rămas fără răspuns.



Viața poate exista fără apă?

În căutarea unei vieți extraterestre, omenii de știință încep să caute planete apoase asemănătoare cu Pământul, presupunând că viața nu poate exista într-un alt climat. Dar, dacă această presupunere este greșită? Planeta Saturn a atras atenția cercetătorilor din acest motiv. Temperatura este în jur de minus 290 de grade Fahrenheit (minus 179 grade Celsius), unde orice fir de apă ar fi înghețat (solid).

Dar Luna are un ciclu lichid similar cu cel al Pământului, doar că ciclul se bazează pe metan și etan în loc de apă. Râurile și lacurile de metan-etan se evaporă pentru a forma nori, hidrocarburi ploaie, care se colectează din nou în râuri și lacuri. Este singura lume cunoscută în sistemul nostru solar, altul decât Pământul cu un ciclu lichid ca acesta. Acum oamenii de știință investighează dacă acest sistem ar susține sau nu viața. Dacă răspunsul este da, înseamnă că viața se poate dezvolta în condiții complet diferite de cele de pe Pământ. De asemenea, înseamnă că posibilitățile pentru viața extraterestră sunt chiar mai diverse decât am crezut anterior.



Există mai multe universuri?

Teoreticienii fizicieni speculează că universul nostru nu poate fi singurul. De fapt, poate fi doar unul dintr-un număr infinit de universuri care există unul lângă cealaltă. Fiecare univers ar putea avea proprietăți fizice foarte diferite sau legi complet diferite ale fizicii. Se presupune chiar că ar putea exista variante infinite de a trăi în alte universuri. Posibilitățile sunt, la urma urmei, infinite.