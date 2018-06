VIDEO // Socialiștii se simt pe cal: au liber să folosească procedee interzise în campanie, după ce Năstase nu a fost sancționat pentru ele

Invalidarea rezultatelor acumulate de ambii candidați la funcția de primar de Chișinău, Ion Ceban și Andrei Năstase, la alegerile din 3 iunie, are drept suport jurdic agitația electorală făcută de ambii concurenți în ziua alegerilor. Instanța a respins un alt demers al PSRM, care cerut o interpretare legală pentru susținerea primită de Andrei Năstase din partea unor politicieni străini, ceea ce contravine legii. Acum, socialiștii se simt liber să folosească acest procedeu ilegal, dar care nu a fost taxat, în campania pentru parlamentare, la toamnă.



Este de menționat că această capcană juridică a fost promovată de PLDM în anul 2015 și votată de majoritatea pro-europeană.



Norma legală, care prevede interzicerea agitației electorale din partea cetățenilor străini, a fost atunci aspru criticată de PSRM, iar astăzi este în defavoarea pro-europenilor și avanteajează PSRM-ul.



Într-un clip postat pe Facebook, se readuce în memoria opiniei publice modul activ în care PLDM promova această lege.



”Orice participare a cetățenilor străini în campania electorală trebuie să fie interzisă”, declara deputatul PLDM, Tudor Deliu, de la tribuna centrală a Parlamentului, în anul 2015.



Legea promovată de PLDM prevede expres ”interzicerea concurenților electorali implicarea sub orice formă a persoanelor care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova”.



”Nicio persoană particulară străinp nu are dreptu să se implice în procesele electorale din Republica Moldova. În caz contrar ar fi grav sfidată suveranitatea națională și voința poporului”, declara, patetic, deputatul Partidul Liberal Democrat din Moldova, Tudor Deliu.



”Nu v-o faceți cu mâna voastră, bumerangul va cădea drept în capul vostru”, îi replica, acid, deputatul PSRM Ion Ceban, fără să știe că această premoniție se va adeveri în anul 2018, la alegerile locale repetate.



Proiectul PLDM a fost susținut unanim și de deputații PL, care sunt acum avocați înfocați ai lui Andrei Năstase, după decizia Judecătoriei Chișinău. Mai mult, vicepreședintele formațiunii, Dorin Chirtoacă, a susținut și un discurs înflăcărat la acțiunea de protest organizată astăzi de conducerea PPDA, PAS și a PLDM.



Amintim că Judecătoria Chișinău a decis ieri invalidarea alegerilor din 3 iunie pe motiv că ambii candidați au făcut agitație electorală în ziua scrutinului.

