Alexandru Jizdan: Dacă polițistul din Hâncești a aplicat arma de foc ilegal, el trebuie să răspundă pentru fapta lui

Ministrul de Interne Alexandr Jizdan regretă decesul tânărului din Hâncești și spune că polițistul care a tras în el trebuie să răspundă conform legii, dacă vina sa va fi probată.



«Legea este una pentru toți, inclusiv pentru polițiști. Tot legea spune despre cum și în ce situații un polițist poate folosi sau aplica arma de foc. Ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută, este o tragedie, dar ea nu spune despre faptul că reforma a eșuat, nu, acest caz arată că, probabil, sistemul are oameni care dau greș, oameni care generează urmări grave», a precizat Alexandru Jizdan, într-o postare pe Facebook.



Oficialul a precizat că are încredere în organele de drept ale Republicii Moldova, care trebuie să elucideze acest caz.



«Dacă polițistul din Hâncești a comis o eroare, dacă acesta a aplicat arma de foc ilegal, el trebuie să răspundă pentru fapta lui, iar restul colegilor lui, să revadă activitatea pe care o desfășoară, rolul lor în poliție și misiunea. Nu trebuie să confundăm serviciul în folosul cetățenilor cu dorințele proprii, jurământul spune altceva, dragi colegi. Regret decesul acestui tânăr și transmit condoleanțe familiei. Am încredere și sper ca organele abilitate să-și îndeplinească misiunea și să procedeze exact cum spune buchia legii, în cazul oamenilor care o aplică, de dorit și mai dur», a mai scris Jizdan.



Ministrul consideră că astfel de cazuri pot fi depășite prin responsabilitate și corectitudine.



«Poliția are peste 9 mii de angajați în toată țara, toți ei au la îndemână mijloace speciale, cum altfel, dacă nu prin atitudinea proprie, prin responsabilitate și corectitudinea fiecărui polițist, să ne asigurăm că nu se pot întâmpla astfel de cazuri?! Întreb pe cei care se pricep să dea sfaturi și să vină cu expertize pe Facebook, demisia unor funcționari va asigura cumva țara de repetarea unor situații similare? Asta trebuie să facem noi, să fugim? să ne ascundem de realitățile din Republica Moldova?! Nu, nu asta este soluția, și nu mai legați tragediile oamenilor de tot ce se petrece la nivel național», a scris ministrul de Interne.



Amintim că un tânăr de 20 de ani a fost împuşcat mortal după ce, împreună cu doi prieteni, a decis să se răcorească fără permisiune într-o piscină aflată pe teritoriul unui centru de agrement din oraşul Hânceşti. Un dosar penal pentru omor intenţionat a fost deschis în acest caz, iar două persoane au fost reţinute. Este vorba de patronul centrului de agrement şi şeful adjunct al poliţiei criminale din Hânceşti.