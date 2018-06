Oligarhul Viorel Țopa, acuzat de comportament mizerabil: NU implicați copiii în politică!

Oligarhul penal Viorel Țopa, condamnat în Moldova și refugiat la Frankfurt, este acuzat de comportament mizerabil și riscă să fie chemat în instanța de judecată, de către Ion Fărâmă, locuitor al orașului Nisporeni. Drept motiv de indignare a servit modul josnic în care Țopa a utilizat o imagine a fiicei lui Ion Fărâmă, de la un concert recent din localitate, în scopuri politice.



”Cât de mizerabilă e politica, în special din partea unora, care și-au găsit pribegie prin Frankfurt. Poza în care apar eu cu fetița mea, Lavinia, alături de Vlad Plahotniuc, din timpul concertului dedicat zilei orașului Nisporeni, a fost trucată de către Viorel Țopa, care a băgat un mesaj politic în gura copilului meu”, scrie Ion Fărâmă, într-o postare pe Facebook.



În continuare, Viorel Țopa este somat să-și ceară scuze și să nu implice copiii în politică. ”NU implicați copiii in politică. Am fost la un concert frumos și ne-am simțit bine. I-am mulțumit domnului Plahotniuc pentru aceasta ocazie de a ne distra de ziua orașului”, a mai scris Fărâmă.



”Domnule Țopa, e josnic sa puneți in gura unui copil mesajele voastre politice. Înțeleg că sunteți deprinși să falsificări și sa loviți fără scrupule, dar vă implor să scoateți aceasta poză de pe FB și să vă cereți scuze de la părinții, rudele noastre, dar mai întâi de la acest copil nevinovat. În caz contrar, sunt obligat să mă adresez avocatului copilului, sa atragă atenție la utilizarea imaginii copilului nostru în luptele voastre politice”, a continuat locuitorul indignat din Nisporeni.