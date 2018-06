Cum să faci față alergiilor: 6 trucuri simple dar importante

Te bucuri de vremea frumoasă, de soare și de temperaturile plăcute, când, brusc, încep să-ți curgă ochii și nasul și să strănuți incontrolabil. Toată lumea te întreabă dacă ești răcită (și cum ai reușit să răcești pe o vreme atât de prietenoasă!?), când tu de fapt ești victima alergiilor de sezon. Iată cum să le faci față cu șase trucuri simple.



Pentru că odată cu soarele de pe cer apar și alergenii, trebuie să iei măsuri pentru a preveni acele stări detestabile pe care ți le provoacă. În primul rând, o metodă bună de prevenire a alergiilor este introducerea în dietă a unor suplimente alimentare, suține Dr. Christine Stossier, potrivit GLAMOUR UK.



„Recomand administrarea suplimentelor care includ calciu, vitaminele B6 și C, L-Glutamine și cupru, precum și remedii homeopate. Acestea reduc iritațiile țesutului moale, nu doar în zona sinusurilor, dar în tot corpul”, spune Dr. Stossier.



Iată ce alte măsuri poți lua:



6 trucuri pentru a face față alergiilor de sezon



- Aplică ulei de cocos pe nări, acesta va opri polenul să ajungă în sinusuri și să îl inspiri.

- Renunță la lactate (brânză, lapte) și optează pentru laptele vegetal (de cocos, de migdale, etc). Lactoza declanșează producția de mucus, ceea ce nu ajută deloc în cazul alergiilor.

- Mărește doza zilnică de vitamina C și adaugă în dieta ta portocale, afine și căpșuni. Vitamina C este un antihistaminic natural și calmează reacțiile alergice.

- Mănâncă mai mult ananas – acesta conține o enzimă numită bromelain, care are proprietăți anti-inflamatorii.

- Adaugă în ceai o miere produsă local, astfel îți vei mări rezistența la polenul din aerul zonei în care locuiești.

- Usucă-ți hainele în altă cameră față de cea în care dormi, spală-ți întotdeauna părul înainte să mergi la culcare și schimbă fața de pernă zilnic. Pare că ar trebui să depui prea mult efort, însă aceste schimbări te vor ajuta mult!



Combină aceste trucuri cu medicația ta obișnuită și vei face față cu brio alergiilor de sezon!