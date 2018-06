Ce spun astrele azi, 19 iunie

Berbec

Creativitatea este in armonie cu spiritul artistic si aveti posibilitatea de a face multe lucruri care sa atraga atentia. Se va afla ca sunteti persoane cu potential, care trebuie luate in considerare. Daca organizarea finantelor va da batai de cap, apelati la ajutorul unui specialist, mai ales in chestiuni legate de investitii. Nu are rost sa faceti, pe cont propriu, alegeri care va pot costa mult mai scump. Contextul astral semnaleaza o oarecare incapatanare in a face lucrurile de unii singuri; aveti mare grija, insa, sa nu va asumati competente care va depasesc mult cunostintele si potentialul. Riscul de a gresi este maxim, in acest caz.



Taur

Sunteti intr-o dispozitie foarte optimista, ceea ce va ajuta sa vedeti partea buna a lucrurilor. Pana la finalul zilei aveti sansa de a rezolva o multime de chestiuni, daca veti mentine aceeasi linie de actiune. Aveti grija la tratamentele medicale pe care vi le administrati, mai ales daca luati anumite medicamente fara a fi fost recomandate de medic. Mergeti pe naturiste, in aceste conditii, pentru a evita anumite efecte adverse neprevazute sau … consultati un medic. In plan profesional, va fi nevoie sa cereti mai multe pareri legate de un anumit proiect la care lucrari, inainte de a lua o decizie finala; nu asteptati, insa, prea mult, pentru a va decide.



gemeni

Este bine ca astazi sa incercati sa pastrati relatii pacifiste cu toti cei cu care veti intra in contact, chiar daca uneori pare dificil sa realizati acest lucru. Mai ales daca aveti anumite obiective de atins, este bine sa aveti la dispozitie acele persoane de care aveti nevoie pentru a obtine rezultatele dorite. Unele lucruri sunt cam incurcate, insa daca va veti impune rabdare si cu putina tenacitate, veti reusi sa o scoateti cu bine la capat; se stie ca nu sunteti genul de persoane care renunta usor, o data ce au luat o hotarare. Si daca va mai ramane ceva nerezolvat, sa siti ca si maine este o zi!



Rac

Daca veti lua decizia de a va rezolva problemele de natura domestica ce va tot preocupa, va fi o decizie foarte buna. Nu este bine sa aveti prea multe probleme ramase de rezolvat, mai ales daca acestea sunt presante. Aveti insa grija sa va consultati cu familia, referitor la modalitatile de solutionare si la rezultatele asteptate. Deja va sunt puse sub semnul intrebarii anumite aspecte legate de planurile financiare, asa ca nu trebuie sa sporiti starea de animozitate cu decizii impuse. Si in plan profesional, va fi esential sa va consultati cu partenerii alaturi de care munciti, astfel incat sa pastrati nealterate relatiile de colaborare.



Leu

Exista unele aspecte tulburi, care ar putea intuneca anumite evolutii de pe parcursul zilei, insa chiar daca ziua nu incepe sub cele mai fericite auspicii, lucrurile par a se imbunatati substantial pana spre seara. Trebuie doar sa va molipsiti de voie buna de la ceilalti, pentru ca, in aceasta nota de optimism, sa reusiti sa depasiti cu succes momentele mai dificile. Va fi nevoie sa va supravegheati mai indeaproape starea de sanatate, mai ales daca aveti predilectie spre a face excese. Este posibil sa apara acutizari ale unor probleme de sanatate preexistente, mai ales daca aveti un stil de viata nesanatos si nu aveti grija de voi insiva.



Fecioara

Daca veti analiza cu mai multa atentie ceea ce se petrece in jur, s-ar putea sa descoperiti o serie de aspecte care v-au scapat initial. Merita sa alocati o parte din timp reevaluarii, tocmai din acest motiv. De asemenea, daca doriti sa atrageti atentia colaboratorilor asupra unor greseli, faceti acest lucru cat mai subtil posibil, pentru ca cei din jur sa nu se simta jugniti. Este o atmosfera propice aparitiei unor animozitati si nu este nevoie sa mai alimentati si voi aceste tendinte. Finantele vor inregistra un minim istoric, asa ca puteti sa va luati gandul de la orice capricii v-ati gandit a va satisface; fiti chibzuiti si aveti putina rabdare pentru ca lucrurile sa se indrepte.



Balanta

Nu este posibil sa va rupeti complet de activitatea pe care o desfasurati. Este insa bine ca, atunci cand prezenta voastra in cadrul familiei este solicitata, sa raspundeti prompt si fara ezitare. De asemenea, atitudinea fata de membrii familiei este foarte importanta. Aveti tendinta de a critica, de a scoate in evidenta minusurile unei actiuni. Ar fi bine sa aveti in vedere faptul ca, intr-o situatie critica, o vorba buna face minuni, iar empatia fata de persoana afectata poate fi esentiala. Impulsivitatea care va caracterizeaza poate dauna major, daca nu este manageriata asa cum trebuie.



Scorpion

Ambitiile prea mari si nu foarte bine stabilite si gandite pot sa va aduca prejudicii de imagine, dar si financiare. S-ar putea ca, in jurul vostru, sa apara si o serie de personaje nu foarte bine intentionate si, mult mai periculos, cu intentii ascunse. De aceea, este bine sa va exprimati liber numai in prezenta celor in care aveti cu-adevarat incredere, sa actionati cu prudenta si sa limitati anvergura unor proiecte care nu va aduc prea multe beneficii. Incercati sa va consumati energia pe chestiuni cu impact ceva mai semnificativ, mai ales daca va doriti sa urcati pe scara ierarhica. Daca va veti pierde in detalii, drumul va fi extrem de lung.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa va confruntati cu o serie de evenimente frustrante, care sa va puna la incercare rabdarea si nervii. Daca veti ceda, nu veti mai avea prea multe de facut la finalul zilei, decat sa inregistrati esecurile. Depinde doar de voi sa va mentineti calmul, sa va pastrati cumpatul si sa judecati lucrurile la rece. Doar astfel veti gasi solutiile potrivite si veti reusi s-o scoateti cu bine la capat. Trebuie, de asemenea, sa fiti atenti la anturaje; acestea va pot influenta in rau sau in bine, in functie de context si intentii. Va fi nevoie sa acordati atentie gradului de incredere pe care il puteti acorda persoanelor din jurul vostru.



Capricorn

Daca aveti unele probleme din zilele precedente, care v-au ramas nerezolvate, ar cam fi momentul sa faceti o curatenie intre aceste restante, pentru a va mai dezocupa mintea. Rezervati-va prima parte a zilei acestui scop, deoarece este posibil sa apara si alte chestiuni care sa puna stres suplimentar asupra voastra si nu ar fi deloc bine sa va gaseasca deja aglomerati. O organizare eficienta a timpului poate fi cu-adevarat salvatoare, cu atat mai mult cu cat veti fi chemati sa interveniti si in chestiuni domestice ce nu suporta amanare. Cat despre timpul pentru voi insiva, acesta va fi inexistent, daca nu va veti organiza asa cum trebuie.



Varsator`

Chestiunile financiare par sa domine aceasta zi, iar unele dintre ele sunt chiar destul de apasatoare. Pe de o parte, veti fi chemati sa luati decizii definitive, in probleme ce comporta o serie de riscuri, destul de semnificative. Pe de alta parte, va fi nevoie sa va organizati cheltuielile in asa fel incat sa ramaneti solvabili si in perioada urmatoare. Uneori, este o responsabilitate prea mare si ar fi bine sa o mai impartiti cu cate cineva, daca este posibil. Stimulati relatia conujugala in asa masura incat, atunci cand aveti nevoie sa mizati pe sorijinul partenerului, nu doar sa banuiti ca-l veti avea. Este important sa mentineti vitalitatea sentimentelor dintre voi, iar acest lucru nu se realizeaza fara eforturi si actiuni concrete.



Pesti

Starile emotionale prin care trec unii dintre membrii familiei isi pun amprenta si asupra voastra. Acest lucru va fi foarte vizibil in modul in care va veti desfasura activitatea obusnuita. Sa nu va mirati daca unii dintre colaboratori va vor spune ca sunteti cu capul in nori. Daca nu va simtiti in stare, faceti in asa fel incat sa nu va implicati in probleme de mare importanta; va fi mai bine sa nu faceti nimic, decat sa incurcati itele, indiferent daca este vorba de o chestiune de mica sau mare anvergura. Chiar daca s-ar putea spune ca va eschivati, va fi doar din spirit de autoconservare si nimic mai mult.