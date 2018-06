Graniţele pot fi acum protejate mai eficient cu ''zidurile virtuale'', o nouă invenţie

La graniţa dintre Mexic şi Statele Unite, compania Anduril, fondată de Palmer Luckey, testează un nou concept de „zid virtual”: Structura are în componenţă turnuri cu senzori laser şi camere care folosesc un algoritm de inteligenţă artificială. Spaţiul dintre ele este sub observaţia acestor turnuri, care pot detecta orice om sau animal care se apropie de graniţă pe o rază de două mile (3,2 km).



În timpul testelor, Lattice, aşa cum a fost numit, a dus la arestarea a 55 de oameni care doreau să treacă ilegal graniţa şi să ajungă în Texas şi alţi 10 în San Diego. 16 dintre ei aveau asupra lor marijuana, scrie Futurism.



Astfel, odată cu progresul în tehnologie, imigraţia ilegală poate fi redusă semnificativ. De asemenea, potrivit TechCrunch, Anduril doreşte să se implice şi în tehnologie militară folosind acelaşi principiu de monitorizare şi are în plan alte proiecte, precum aplicaţii virtuale şi realitate augumentată, pentru teatre de operaţiuni.



De la instalarea în funcţia de preşedinte, Donald Trump a pus în aplicare planul de a construi un zid la graniţa de sud a Statelor Unite, dar este posibil să nu fie nevoie de o versiune fizică a acestuia, ci de un sistem de monitorizare suficient de performant.