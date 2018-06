Șor: “Maia, astăzi ai confirmat că ai mințit în privința scrisorii”

Maia Sandu și PAS au confirmat că au mințit opinia publică despre expedierea pe e-mail a unei cereri prealabile către Partidul “Șor”. Ilan Șor a venit cu o reacție după ce vineri PAS a publicat un screenshot care, într-adevăr, dovedește că e-mail-ul trimis Partidului Șor nu a ajuns la destinație, din motive tehnice.



“Avem un caz în care tu minți din nou, or prin declarația ta tu ai dovedit că scrisoarea nu a ajuns la noi – dar s-a întors înapoi la tine. Deci nu am primit nimic, nu-i așa? Atunci de ce ne numești mincinoși dacă singură ai dovedit dreptatea noastră? Adică, nu a fost nici o scrisoare, exact cum am spus. Mulțumesc că ai confirmat acest lucru, fără să vrei”, a scris Ilan Șor adresându-se Maiei Sandu.



Primarul de Orhei spune că din punct de vedere moral, Maia Sandu și oamenii ei, văzând că scrisoarea s-a întors înapoi, ar fi trebuit să spună acest lucru la conferința de presă, nu să-i asigure pe toți că scrisoarea a ajuns la Partidul Șor. “În fine afirmația voastră, precum că ne-ați trimis scrisoarea, deși știați că nu a venit, este o minciună, și tot voi ați dovedit acest lucru astăzi, prin afirmația voastră”, a mai scris Ilan Șor.



Șor mai spune că aceasta este o situație jalnică în care Maia Sandu încearcă să justifice incompetența și neatenția echipei sale. “Se simte deodată că nu mai ești ajutată de consilieri de peste hotare - ați început să isterizați din toate motivele și să faceți greșeli la fiecare pas”, crede Șor.



Reacția PAS-ului a venit după ce dimineață Șor a scris că Maia Sandu a mințit deoarece Partidul Șor nu a primit niciun email de la PAS.