Proaspetele mămici de la Spitalul din Sângerei au primit daruri din partea Fundației Edelweiss

Proaspetele mămici de la Spitalul din orașul Sângerei au primit daruri din partea Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, în cadrul campaniei O nouă viață. Echipa Fundației au adus pentru bebeluși tradiționalele cutii cu toate cele necesare în primele luni de viață ale micuților.



Mamele au apreciat gestul fundaţiei.



"Suntem bucuroase că a venit pe lume micuța. Este mult așteptată de tăticu, de mămica, de surori, de frățiori."



"Prima dată primim așa cadouri. Să fie cadouri pentru mămicile care nasc pentru că merită acest gest frumos."



"Este pentru prima oară când primim cadouri de la Edelweiss. Suntem mulțumiți, ceva bunișor, frumos."



"Am fost tare bucuroasă și am așteptat acest nepot cu multă nerăbdare. Am participat la toate până s-a născut copilul. Tare mari emoții am avut."



Reprezentanții autorităților locale spun că este binevenită campania Fundației Edelweiss.



"Este un gest extrem de plăcut pentru întreaga țară, că este inițiat de o persoană cu suflet mare, pe care o cunosc foarte bine, domnul Vlad Plahotniuc, și este binevenită peste tot", a spus primarul oraşului Sângerei, Gheorghe Braşovschi.



Anual, la maternitatea din Sângerei se nasc, în medie, 500 de copii.



"Apreciez mult acest proiect al fundației Edelweiss, care vine în sprijinul copiilor noi născuți și mamelor tinere din raionul Sângerei. Sigur este o inițiativă nobilă, benefică să zicem care vine până la urmă în beneficiul copiilor", a spus directorul spitalului din oraşul Sângerei, Lilian Brânză.



"Este o onoare pentru noi să le fim alături, le urăm bun venit pe lume bebelușilor, până la urmă ce poate fi mai frumos decât o nouă viață", a spus directorul executiv al Fundaţiei Edelweiss, Lidia Cucoş.



Până acum, în cadrul campaniei O nouă viață peste 15.000 de nou-născuți au beneficiat de cadouri din partea fundației Edelweiss.



Acțiunea se desfășoară în 24 de spitale din țară.