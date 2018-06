INVESTIGAȚIE // Companiile implicate și în Laundromatul Rusesc, dar și în Furtul miliardului

Companiile implicate și în Laundromatul Rusesc, dar și și în «Furtul miliardului» au fost gestionate de același grup de persoane, iar beneficiarul întregului grup este oligarhul-raider Veaceslav Platon. Informația se conține într-o nouă investigație realizată de portalul Zeppelin.md.



”În cazul tuturor aceste credite în calitate de fidejusor figurează Veaceslav Platon. Prin acest carusel de credite, Platon a scos din Republica Moldova, prin „Victoriabank”, primele 40 de milioane de dolari și i-a spălat pe conturile din Trasta Komercbanka din Letonia, pe care au fost spălate și miliardele de la Moscova în Laundromatul Rusesc. Astfel, Platon implementează prima parte a schemei, prin care din sistemul bancar a început să plece "Miliardul furat", scrie zeppelin.md





Următoarea țintă a lui Veaceslav Platon, după mașinăria de spălat bani de la Victoriabank și MoldIndConBank, din perioada 2010-2011, este Banca de Economii, cea mai mare bancă moldovenească și unica aflată sub controlul statului.



”Aflată sub controlul guvernului de la Chișinău, BEM deja ducea în spate mai multe credite neperformante, care au început să fie acordate încă din 1998. Toate guvernările care s-au perindat de atunci în Republica Moldova, toți politicienii care au ajuns să conducă guvernul de la Chișinău au profitat de controlul asupra “Băncii de Economii”, scoțând în mare taină câte un credit care nu era întors. Totuși, era vorba de credite care nu erau comparabile cu sumele cu care opera Veaceslav Platon, respectiv care nu puneau în pericol stabilitatea băncii. Ca orice bancă, BEM avea un fond de riscuri, iar creditele neperformante scoase sub protecția guvernărilor erau incluse în acest fond și respectiv stinse”, notează portalul citat.



În continuare, Zeppelin.md trece în revistă mai multe nume, care au beneficiat de credite neperformante de la Banca de Economii. ”Din BEM se înfruptaseră toți câte puțin, de la fostul președinte al consiliului de administrație Viorel Țopa, care conform unui raport al Curții de Conturi din 26 iunie 2002 a scos din bancă în perioada 19-31 august 2001 66,8 milioane de lei (5,8 mln USD) prin intermediul companiei off-shore “Sparks Management Corporation” și până la soțul fostului premier Zinaida Greceanîi, membrul consiliului de directori al Fabricii de Vinuri din Cojușna Alexei Greceanîi, care a contractat în anul 2008 de la BEM un credit de 1,63 milioane de euro și 500 mii de dolari, pe care nu i-a restituit”, scrie sursa citată.



Potrivit zeppelin.md, punctul culminant al ”Furtului Miliardului” s-a produs în anul 2014, atunci când au fost aprobate garanții de stat pentru cele trei bănci cu probleme – BEM, Unibank și Banca Socială.





”Îndrumați de patronii de la Moscova, în septembrie 2014, Shor îl invită pe Filat reședința sa și fac o conferință telefonică cu Platon. Căzut în capcana propriei lăcomii, probabil fără să-și dea seama că devine complice involuntar al planurilor serviciilor speciale rusești, Filat aprobă a doua fază de furt al banilor din sistemul bancar moldovenesc, asumându-și să o acopere la nivel politic. A cerut în schimb doar partea lui, de 180 de milioane de dolari, din “afacere”. La acea întâlnire Filat deja știa că ministrul finanțelor Anatol Arapu va loba aprobarea la guvern a unei garanții de stat pentru un împrumut din rezerva Băncii Naționale a Moldovei către băncile lui Ilan Shor, care va acoperi toate creditele neperformante”, scrie zeppelin.md.





”Astfel, conform schemei gândite de Platon, în perioada octombrie-noiembrie 2014, Shor înregistrează mai multe companii nerezidente, prin care are loc recreditarea „Unibank”, „Băncii Sociale” și a „Băncii de Economii”, pentru a asigura pornirea mașinilor de spălat bancare la turații maxime. Pentru a asigura mașinăria de spălat bani cu lichiditate, Platon face în cele trei bănci plasamente interbancare, aducând depozite ale cetățenilor din băncile controlate de el, inclusiv din VictoriaBank, unde consiliul băncii încă rămânea sub controlul său. Respectiv, cele trei bănci încep să acorde credite companiilor lui Shor, dar și celor desemnate de Platon și Filat, fiind țintiți banii din rezerva țării, ultima etapă a loviturii în sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova”, precizează portalul sus-numit.



Potrivit Zeppelin.md, creditul BNM acordat celor 3 bănci sub garanția Guvernului conturează, de fapt, proporțiile jafului care a zguduit opinia publică.



”Filat își respectă promisiunea făcută lui Shor și Platon, acoperă politic frauda și banii sunt scoși din BNM prin șantaj la partenerii din alianța de guvernare, după principiul sau ne acoperiți furtul, sau cade întregul sistem bancar. Astfel, banii din rezerva BNM acoperă întreaga fraudă a atacatorilor, dar și efectele colaterale ale fraudei. Creditul BNM acordat celor 3 bănci sub garanția guvernului conturează pentru prima dată proporțiile jafului, care cutremură nu doar Republica Moldova, dar și opinia publică din întreaga lume, 14,1 miliarde de lei”, conchide zeppelin.md.