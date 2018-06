Șeful diplomației moldovenești s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovenești din Germania

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, care întreprindre o vizită de lucru în Canada, în timpul escalei din Frankfurt pe Main, a avut o întrevedere cu reprezentanții diasporei moldovenești din landul Hessa (Hessen) a Germaniei.

În cadrul discuției, participanții au efectuat un schimb de opinii privind situația social-economică și politică din Republica Moldova, procesul de desfășurare a reformelor instituționale, dezvoltarea cooperării moldo-germane pe diverse domenii, în special comercial-economic, investițional, științific, cultural, etc.

Ministrul Tudor Ulianovschi a apreciat succesele obținute de conaționali, angajați în companii germane și transnaționale cu renume din domeniul financiar-bancară, ITC, inginerie, construcții (Deutsche Bank, Price Waterhouse Cooper Germany, KPMG Deutschland, Deutsche Bahn, Braun GmbH ș.a.), precum și care au reușit dezvoltarea unor afaceri proprii pe teritoriul Germaniei. Participanții la dialog au menționat importanța acordării suportului diasporei moldovenești în acțiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova în statul de reședință și a conjugaeforturile pentru obținerea rezultatelor favorabile scontate.

Membrii diasporei au fost informați despre„Zilele Diasporei” din Republica Moldova, care în acest an se vor desfășura în perioada 17-19 august, la Chișinău, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Ministrul Tudor Ulianovschi a încurajat conaționalii să participe activ la acest eveniment important, care are drept scop fortificarea comunicării dintre Guvern și diasporă, mobilizarea asociațiilor conaționalilor și consolidarea capacităților acestora în stabilirea unui dialog direct și deschis între autorități cu cetățenii țării aflați în străinătate.

În finalul dialogului, care a durat câteva ore, au fost identificate un șir de propuneri de intensificare a cooperării diasporei cu instituțiile publice din Republica Moldova, în particular cu Consulatul General și Biroul comercial-economic din orașul Frankfurt pe Main, care vor fi examinate detaliat și înaintate spre implementare în viitorul apropiat.