Ghimpu: Cred că următorul președinte al PL va fi Dorin Chirtoacă

Dacă își va dori, fostul primar al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, va fi următorul președinte al Partidului Liberal. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.

„Era una când Dorin Chirtoacă era primar general și e alta când nu mai are pe umerii săi această responsabilitate. Și atunci, eu nu din faptul că mă consider slab sau nu am puteri – eu am puteri încă, indiferent în ce funcție o să fiu. Nu mai are povara asta pe umeri și este mai tânăr, mai energic, oricum noi o să fim alături. Așa că eu cred că următorul președinte la următorul congres, când va fie el, dar trebuie să fie anul ăsta până în toamnă, va fi Dorin Chirtoacă”, a declarat politicianul.

Referindu-se la alegerile noi din municipiile Chișinău și Bălți, Mihai Ghimpu spune că acest scrutin a demonstrat că vorbitorii de limba rusă nu mai au încredere în socialiști, doar că în Chișinău nu au avut alternativă și l-au votat pe Ion Ceban. „Asta demonstrează că vorbitorii de limba rusă se îndreaptă spre Renato Usatîi. Și la toamnă se va da o luptă grea. Depinde dacă dreapta se va uni. Dacă dreapta se va bate pe circumscripții fiecare pe cont propriu, atunci va câștiga Plahotniuc.”, spune liderul PL. În opinia lui, dacă la toamnă nu se produce schimbarea, noua dreaptă politică se va compromite.

Mihai Ghimpu spune că în toamna 2018 va fi mai fierbinte decât în ianuarie 2016, atunci când a fost numit Guvernul Filip. „Dacă pierdem alegerile din toamnă, înseamnă că pierdem și Primăria la scrutinul de anul viitor”, a mai spus politicianul.