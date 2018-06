Noul ambasador al R. Moldova în SUA, pentru Atlantic Council: „Trebuie să consolidăm parteneriatul cu SUA pentru a CONTRACARA comportamentul nedorit al Rusiei. Se încearcă deraierea R. Moldova din calea spre Occident”

Noul Ambasador al R. Moldova la Washington, Cristina Balan, susține că parteneriatul cu SUA trebuie să fie întărit, mai ales în perspectiva contracarării comportamentului nedorit al Moscovei în raport cu Chișinăul. Cristina Balan a semnat un editorial pentru Atlantic Council, în care vorbește despre provocările prin care trece R. Moldova, reformele guvernării, despre Rusia, dar și ce înseamnă parteneriatul cu SUA.

„Pentru mulți din Europa de Est, care rămân sub dominația Rusiei, exemplul de securitate al SUA prin forță, democrație, comerț liber, prosperitate și libertăți civile, este o lumină călăuzitoare. Iată de ce țara mea, Moldova, se angajează într-un parteneriat durabil cu SUA. Trebuie să întărim acest parteneriat pentru a contracara comportamentul nedorit, în special al Moscovei, care are trupe amplasate în regiunea transnistreană și desfășoară campanii de propagandă masive, în care lăudă Rusia și atacă SUA și Uniunea Europeană. Nu fac nicio greșeală - este o încercare deliberată a Rusiei de a compromite calea Moldovei spre Occident”, scrie noul Ambasador.

Potrivit sursei citate, R. Moldova poate descuraja aceste eforturi ale Rusiei doar prin intensificarea cooperării cu SUA. „Ceea ce pune Moldova pe masa de joc sunt 26 de ani de confruntare cu separatismul și ingerință străină, în ciuda așteptărilor interne complexe. Moldova va avea alegeri parlamentare cruciale la toamnă, care vor determina direcția țării noastre. Partidul socialist prorus, susținut puternic de către președintele rus Vladimir Putin, are șanse mari să câștige alegerile, dacă partenerii noștri nu își vor întări sprijinul pentru partidele pro-occidentale din coaliția de guvernământ din Moldova”.

Cristina Balan, care în curând va înmâna scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump, mai spune că R. Moldova se confruntă și cu alte provocări, dincolo de ingerințele rusești.

„Urmăm exemplul SUA în încercarea de a le rezolva. Moldova și poporul său au suferit enorm din cauza corupției. Guvernul nostru de coaliție, condus din ianuarie 2016 de către prim-ministrul Pavel Filip și Partidul Democrat din Moldova, a lansat reforme dure anti-corupție și a întărit statul de drept. Guvernul a creat unități speciale în cadrul procuraturii pentru combaterea corupției și crimei organizate, am adoptat legi care să elimine influența politicului în numirea judecătorilor și am adoptat noi legi pentru a verifica sursa averilor funcționarilor publici. Am adoptat recomandările FMI pentru a ne întări băncile împotriva fraudei. De asemenea, am numit un nou guvernator al BNM și am acordat băncii centrale puteri de supraveghere mai mari asupra băncilor comerciale”.

Sursa citată susține că reformele din ultima perioadă au adus beneficii vizibile. „Veniturile vamale au sporit până la 1,2 miliarde de dolari în 2017, de la 610 milioane în 2015. Climatul economic mai favorabil, combinat cu stimulente precum noile zone economice, a atras noi investiții străine din partea Fujikura, Dräxlmaier Group, Frontera Resources și alții. Au fost create 12.500 noi locuri de muncă. Salariul mediu este în creștere cu 30% în 2018, față de 2016, iar salariul minim a crescut cu 25% în aceeași perioadă. Aceste realizări au fost obținute în ciuda presiunii în creștere și a amenințărilor destabilizatoare venite din partea Rusiei, care dorește ca reformele noastre să eșueze, iar Moldova să revină la imperiul rus”.

Pe finalul editorialului, Cristina Balan afirmă că „pentru Moldova, SUA rămân lumina călăuzitoare”. „Nu cerem ajutor financiar american, ci să ne oferiți în continuare exemplul dvs. bun. Sprijin pentru transparență, supremația legii, libertății și guvernării democratice, care sunt cele mai valoroase exporturi ale SUA”, a conchis noul ambasador.

Cristina Balan a fost desemnată recent în calitate de Ambasador al R. Moldova în SUA. Este primul Ambasador femeie care reprezintă la Washington o țară din Parteneriatul Estic. Anterior, Cristina Balan a fost vicepreședinte al PDM, responsabilă pentru afacerile externe. Înainte de a intra în politică, Balan a fost economist și director de conducere în companii multinaționale, precum și director general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova.