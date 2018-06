Exerciții fizice care-ți vor îmbunătăți viața

Sportul ne poate îmbunătăți stilul de viață fără să ne dăm seama. Când practicăm exerciții fizice, ne simțim mai pozitive, mai motivate și fericite. Dar cum putem fi mereu așa? Există foarte multe exerciții care ne ajută să ne simțim în formă, dar pe care trebuie să le includem în rutina zilnică, pentru a obține rezultatele dorite.



Iată care sunt exercițiile care pot îmbunătăți stilul de viață:



Urcatul scărilor

Urcatul scărilor este exercițiul care întărește musculatura de pe picioare. Indiferent dacă stai la etajul 5 sau la 10, alege să urci scările, nu să iei liftul. Acesta este un obicei sănătos, recomandat tuturor, indiferent de vârstă. În plus, are efecte pozitive asupra stării de spirit.



Plimbatul/alergatul în natură (parc)

Dacă nu îți place să alergi sau simți că nu ești suficient de pregătită pentru efortul pe care trebuie să-l depui, atunci plimbarea este și ea o opțiune excelentă. Plimbarea este acel exercițiu care te încarcă cu energie, cu pozitivism și îți îmbunătățește starea de spirit. 30 de minute de plimbare pe zi sunt suficiente pentru încărcarea bateriilor și combaterea stresului.



Abdomene

În loc să ții diete sau să te înfometezi, mai bine faci abdomene în fiecare zi. Câteva seturi de 30 de abdomene te vor ajuta să ajungi la numărul de kilograme dorite, plus că zona abdominală este direct implicată, ceea ce înseamnă că vei scăpa mai repede de burtică.



Yoga

Yoga este acel tip de exercițiu care nu numai îți îmbunătățește viața, ci duce la schimbări radicale ale vieții. Yoga îți îmbunătățește flexibilitatea, respirația și te relaxează din punct de vedere mintal. Multe sesiuni de yoga includ și meditația. Meditația te poate ajuta să devii mai conștientă de momentul prezent, să gestionezi emoțiile într-un mod sănătos și să alungi negativitatea.



Nu uita că sportul are întotdeauna efecte pozitive asupra ta. Începe prin a-l include în rutina ta.