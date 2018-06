Semne că nivelul de serotonină este scăzut

Serotonina este cunoscut ca hormonul care influențează stările tale, dar este, de asemenea, implicată în mai multe procese care au loc în corp. Însă nivelul scăzut de serotonină poate provoca modificări ale stării de dispoziție precum tristețe, depresie, iritabilitate, tulburări de somn și agresivitate.



Iată care sunt simptomele care anunță scăderea nivelului de serotonină în organism:



Senzație de anxietate

Persoanele care au un nivel scăzut de serotonină suferă de obicei de anxietate, care poate fi însoțită de depresie în multe cazuri. Alte probleme pe care le poate provoca sunt: tulburare de anxietate generalizată; atac de panică, tulburare obsesiv-compulsivă. Acestea stări sunt de obicei atenuate sau dispar atunci când urmezi un tratament medicamentos recomandat de medic sau prin adoptarea unei diete pentru a restabili nivelul de serotonină.



Probleme digestive

Serotonina nu este asociată doar cu procesele digestive: de fapt, 95% din ele se găsesc în intestine. De aceea, nivelul scăzut de serotonină (hormon) afectează în mod direct sistemul gastro-intestinal, până la apariția sindromului de intestin iritabil. Când crește nivelul serotoninei, totul va reveni la normal.



Hipersensibilitate emoțională

După cum am spus mai sus, acest hormon are legătură directă cu stabilitatea emoțională. Un nivel scăzut poate determina o sensibilitate mai mare decât de obicei. S-ar putea ajunge până în punctul în care orice comentariu poate provoca o stare de rău.



Poftă de dulce și de carbohidrați

Dacă o persoană are un nivel scăzut de serotonină, este normal ca organismul să înceapă să ceară carbohidrați și dulciuri. Aceste alimente cresc de fapt nivelul de serotonină din creier. Nivelul serotoninei crește semnificativ, însă numai temporar.



Oboseală

O persoană care are nivelul de serotonină scăzut se confruntă cu: oboseală, letargie, lipsă de energie și lipsă de motivație.



Modificări constante ale dispoziției

Când nivelul de serotonină este scăzut, este normal să suferi și de modificări constante ale dispoziției. Schimbările au loc din cauză că serotonina este responsabilă de stabilizarea stării de spirit. Principalele schimbări care au loc sunt: comportament agresiv, anxietate, depresie, tristețe.



Cu toate acestea, niciunul dintre simptomele enumerate mai sus nu sunt permanente, ci ele dispar când nivelul de serotonină este normal.