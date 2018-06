5 flori care-ți garantează succesul în dragoste

Păi, nu te mai plânge că „n-am avut noroc“, că „pe mine nimeni nu mă iubește“ sau că n-ai fost pe fază când s-o-mpărțit norocu'! Pune mâna și du-te de-ți cumpără ANUMITE plante, despre care-o să-ți spun eu acuma. Și, când stai pe site-uri matrimoniale, pune-ți o poză cu una din ele la profil. N-are cum să nu meargă! N-are cum!!



Spathiphyllum îți cheamă copiii

Nu știu dac-ai auzit de o plantă care se numește „fericirea femeii“. În termeni științifici, îi zice Spathiphyllum. Are o eleganță aparte această plantă cu frunze înguste și lungi, de un verde ca o rochie de vară târzie. Unele popoare o numesc „liliacul păcii“ - ceea ce are sens, fiindcă se zice că această plantă atrage sufletul-pereche. Dacă a dat Domnul și ți-ai găsit deja jumătatea, în mod sigur ai tu ceva, o dorință ascunsă care nu ți se îndeplinește. Mă refer la un biped mic-mic care merge de-a bușilea și răstoarnă tot în calea lui. Da, despre Spathifhyllum se zice că îți cheamă copiii!



Mirtul te ajută să te măriți

La popoarele precreștine, mirtul era închinat Afroditei, zeița iubirii și a frumuseții. Înainte de venirea lui Hristos, israeliții își împodobeau colibele cu frunze de mirt, în zilele de sărbătoare. Tot pentru vechii evrei, mirtul era un semn de plăcută aducere-aminte a vremurilor bune. La creștini, s-a păstrat simbolismul biruinței morții asupra vieții. La noi și la alte popoare creștine, mirtul e simbol al frumuseții, tinereții, fecioriei, purtat în buchete și cununi de către miri și nuntași. Un lăstar din buchetul de mirt purtat de regina Victoria la nuntă a fost pus în pământ - și de atunci, crenguțele parfumate fac parte din toate nunțile regale englezești. Cred că astea sunt motive suficiente ca să ții mirt în casă. Un simbol al tinereții și al forței n-are cum să nu ți-l aducă la ușă pe Făt-Frumos.



Levănțica alungă singurătatea

Foarte apreciată de toate popoarele antice, pentru parfumul deosebit și pentru propritățile curative, levănțica are o legendă pe cât de frumoasă, pe atât de emoționantă. Odată, un zeu s-a uitat printre nori, ca să vadă ce mai fac muritorii. A zărit o femeie de o frumusețe fără seamăn, de care s-a îndrăgostit lulea. I-a implorat pe ceilalți zei să-l lase să coboare pe Pământ, în schimbul imortalității lui. Când, în sfârșit, a atins țărâna, de aleasa inimii lui s-a apropiat alt tânăr. Cu inima zdrobită, zeul a plâns pentru prima dată cu lacrimi adevărate, pământești. Și-a implorat fârtații cerești să găsească o soluție. De atunci, zeii au decis ca cerul să fie acoperit de o pătură groasă de nori, pentru ca nimeni din cer să nu mai vadă pe cineva de pe Pământ - iar pe bietul zeușor, păcălit de aparențele unui chip frumos, l-au transformat într-o floare frumos mirositoare. De fapt, levănțica e planta-simbol pentru cei care caută pretutindeni frumusețea. Se recomandă ca femeile singure să aibă levănțică în casă, dacă vor să-și găsească alesul.



Orhideea, pentru căsătorie și împăcare

E frumoasă, elegantă, e perfectă. Mai e și ușor de întreținut. E simbolul frumuseții, al iubirii care trece peste orice obstacol, al fertilității. Unii mi-au zis că nu e bine să ții orhidee în casă - dar nu i-am crezut și bine am făcut. Orhideea e simbolul iubirii dezinteresate, e cadoul ideal pentru cei care se căsătoresc, ca să le reziste iubirea peste ani și ani. E un foarte bun dar pentru cuplurile care s-au certat și care vor să se împace. Dacă te-ai ciondănit cu iubitul tău și acesta ți-a adus în dar o orhidee galbenă, să știi că vrea să vă împăcați. Orhideea roz e simbolul inocenței și al bucuriei de a trăi. Orhideea albă se poate oferi oricând unei femei din familia ta, fără o ocazie specială.



Trandafirii: pasiune, pasiune, pasiune!

Spune legenda că în Grădina Raiului toți trandafirii erau albi, simbol al purității. Dar, când Adam și Eva au păcătuit și Dumnezeu i-a alungat, trandafirii s-au înroșit de rușine.

De atunci, trandafirul înseamnă prin excelență pasiune, iubire (mai mult sau mai puțin vinovată). Pe oricine vezi pe stradă cu un trandafir roșu în mână, e clar că nu i-l duce maică-sii.

Vechii indieni spuneau că oricine-i aducea împăratului un trandafir roșu putea să-i ceară acestuia orice. Perșii îi spunea „ghiul“ trandafirului, iar țării lor îi spuneau „Ghiulistan“. Sute, mii de poeme i-au fost închinate acestei flori. Dacă-ți dorești o iubire pasională, adu-ți în casă trandafiri miniaturali. Nu sunt cu nimic mai prejos decât confrații lor mai mari.



Știai că…

… mătrăguna e o plantă erotică prin excelență? Se crede că aduce dragoste, căsătorie și fecunditate. Însă e și extrem de otrăvitoare. De aceea în popor se crede că dă viață, dar că o și ia.

… fetele tinere folosesc o incantație specială către mătrăgună, ca să se mărite? „Mătrăgună, mătrăgună, mărită-mă peste-o lună/ Dacă nu m-oi mărita/ Oi veni și te-oi ciunta“.