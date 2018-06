Ceban și Năstase au votat! Ce mesaje le-a transmis chișinăuienilor

Candidații PSRM și PPDA la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, Ion Ceban și Andrei Năstase, au venit cu un mesaj către chişinăuieni, după ce şi-au exercitat dreptul la vot.





„În toți anii de mandat a primarilor oamenii se gândesc la ceea ce este cu adevărat important pentru oraș: canalizare, drumuri, apeduct, transport public. Vreau sincer ca toți care merg astăzi la vot anume de aceste raționamente să se conducă și să aleagă un viitor primar care o să se ocupe de aceste lucruri, nu de ideologii, de politică”, a afirmat Ion Ceban.

Potrivit lui Ceban, starea lucrurilor în capitală poate fi schimbată doar prin participarea la alegeri. „Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie neapărat să ieși la vot. Este singura procedură democratică care poate să fie realizată și schimbările vin de la participare”, a mai punctat candidatul PSRM.

La rândul său, candidatul PPDA la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, Andrei Năstase, afirmă că şi-a dat votul pentru un viitor mai bun pentru locuitorii capitalei.

„Am venit la vot pentru că este o responsabilitatea a noastră, a tuturor celor care ținem la acest oraș, la această țară. Am votat cu foarte multă încredere, cu speranță, am votat cu gândul la un viitor mai bun la noi acasă. Am votat pentru valorile mele, care sunt sigur că sunt împărtășite de foarte multă lume –pentru adevăr, pentru demnitate. Am votat pentru că doar așa putem făuri democrația, doar așa ne putem recăpăta libertatea noastră”, a declarat Andrei Năstase.

Candidatul PPDA la funcția de primar a mai menționat că are mare încredere în locuitorii capitalei și în faptul că astăzi vor alege un primar demn, curajos, care va fi în stare să schimbe lucrurile în bine în capitală și să transforme primăria într-o instituție în slujba oamenilor.

Astăzi, 3 iunie, în municipiul Chişinău se desfășoară turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al capitalei. Pentru fotoliul de edil luptă candidatul PSRM, Ion Ceban, şi candidatul PPDA, Andrei Năstase, care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur, desfăşurat pe 20 mai.