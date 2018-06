BREAKING | NATO pregăteşte consolidarea capacităţilor de reacţie rapidă, pentru contracararea Rusiei. Structură militară de 30.000 de militari care să fie mobilizată în cel mai scurt timp

Alianţa Nord-Atlantică intenţionează să consolideze capacităţile de reacţie rapidă, pentru contracararea Rusiei, pregătind o nouă structură de intervenţie de 30.000 de militari, afirmă surse din cadrul Alianţei Nord-Atlantice citate de publicaţia germană Welt am Sonntag.



Diplomaţi NATO au declarat pentru publicaţia germană Welt am Sonntag că Alianţa Nord-Atlantică pregăteşte consolidarea forţei de reacţie rapidă prin crearea unei structuri militare de 30.000 de militari care să poată fi mobilizaţi în cel mult 30 de zile în situaţii de criză. Conform planului, structura, care va include capacităţi terestre, maritime şi aeriene, va fi dotată cu sute de avioane şi nave militare.



Noua structură va face parte din Forţa NATO de reacţie rapidă, care are în prezent 20.000 de militari.



Planul urmează să fie discutat de miniştrii Apărării din cadrul NATO în cursul reuniunii programate la Bruxelles pe 7-8 iunie. Planul ar urma să fie adoptat de liderii statelor NATO cu ocazia summitului anual, programat în iulie.



Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Germania va juca "un rol important" în coordonarea noii structuri de reacţie rapidă. Iniţiativa consolidării Forţei NATO de reacţie rapidă aparţine Washingtonului.



"Trebuie să avem capacităţi operaţionale mai rapide, să putem desfăşura urgent pe teren un număr mare de militari şi echipamente, în misiuni pentru disuasiune şi apărare", a declarat un diplomat NATO citat de publicaţia Welt am Sonntag.