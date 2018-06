Prim-ministrul Pavel Filip își amintește cu drag de anii copilăriiei: ”Fiind băiat, păduri cutreieram”

Premierul Pavel Filip își aduce aminte cu drag de perioada copilăriei sale, petrecută în satul Pănășești, raionul Strășeni. Destăinuirile emoționante au fost făcute în cadrul emisiunii ”Magazinul Copiilor”, de la postul de televiziune Moldova 1.



”Am copilărit în satul Pănășești, care se află în raionul Strășeni, unde sunt locuri foarte pitorești și frumoase. Avem în jurul satului și o pădure foarte frumoasă, iar copilăria mea se poate încadra în versurile lui Eminescu: Fiind băiat, păduri cutreieram”, a declrat Pavel Filip.



Premierul spune că a crescut într-o familie numeroasă, în care el era mezinul și, din acest motiv, a fot cel mai răsfățat.



”Am fost șapte copii în familie. Eu sunt ultimul din familie. În familia noastră, părinii au muncit foarte mult, iar noi am fost în situația de a ne crește unul pe altul. Cei mai mari aveau grijă de cei mai mici. Eu am fost cred că mai alintat de toți, pentru că am fost mezinul”, a povestit șeful Guvernului.



Pavel Filip crede că spiritul de echipă, pe care îl implementează acum, la Guvern, a fost preluat din familia sa.



”Este un lucru foarte valoros, să fii o familie mare, pentru că dezvoltă acest spirit de echipă. Este o atmosferă specială în familiile cu mulți copii, există acest spirit de solidaritate. Acolo înveți foarte mult să porți grijă unul altuia”, a mai spus premierul.