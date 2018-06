Șeful Guvernului le-a povestit copiilor de șotiile pe care le-a făcut când era mic

Premierul Pavel Filip spune că a fost un copil poznaş şi îşi aduce aminte cu drag de perioada copilăriei. În cadrul emisiunii „Magazinul Copiiilor” de la postul de televiziune Moldova 1, șeful Guvernului a povestit o istorie hazlie din vremurile adolescenţei.



„Am făcut multe pozne, dar de una îmi aduc aminte în mod special: Era primăvară, afară era cald, iar eu am organizat toată clasa, toţi colegii, şi de la ultimele două lecţii am plecat în pădure, care nu era departe de şcoală. Am strâns flori de pădure, viorele, ne-am distrat foarte bine, pentru că eram dornici de o zi caldă. După aceasta, însă, mi-am luat şi pedeapsa, care a fost una cruntă din punctul meu de vedere. Au fost discuţii serioase, întâi la şcoală, iar apoi acasă”, a povestit premierul.



Pavel Filip a mai spus că, odată cu trecerea timpului, s-a mai cuminţit. „Când eram mic, eram mai mult pus pe şotii, dar am evoluat. Odată devenind mai mare, am devenit şi un copil mai cuminte”, a spus şeful Guvernului.



Premierul îşi aduce aminte cu drag de perioada copilăriei şi spune că aceasta a fost cea mai frumnoasă din viaţa sa.



„Oricum, îmi aduc aminte de copilărie, fie că vorbim de şotii sau de lucruri mai serioase, ca despre o perioadă foarte frumoasă din viaţa mea. Îmi aduc aminte cu drag de acea perioadă”, a precizat Pavel Filip.