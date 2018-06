De ce e bine să mănânci orez negru

Incluzând orezul negru în alimentația ta de zi cu zi este un mod excelent de a crește cantitatea de substanțe nutritive necesare organismului. Deși se cultivă în cantități mai mici, orezul negru a început să fie apreciat de oameni din întreaga lume datorită beneficiilor pe care le are asupra sănătății.



Valoarea nutritivă a orezului negru

Compoziția nutrițională a acestui tip de orez include o cantitate mare de fibre, proteine, fier, fosfor și zinc. O jumătate de cană de orez negru conține 160 de calorii, fiind în același timp și o sursă importantă de energie. Mai mult, are un număr mai mare de antioxidanți decât orice alt tip de orez. Antocianina este unul dintre ei, pigmentul care îi dă și culoarea pe care o are și care are efecte pozitive asupra stării de sănătate generale.



Beneficiile orezului negru sunt:

Cele mai importante beneficii pe care le are orezul alb au loc asupra sănătății cardiovasculare, digestive, diabet, pierderea în greutate, afecțiuni cronice și altele.



Previne afecțiuni cronice

Antocianina este cel mai cunoscut antioxidant găsit în orezul negru. Se spune că are abilitatea de a reduce stresul oxidativ din corp și de a preveni efectele negative ale radicalilor liberi. Mai mult, poate scade riscul de cancer, boli cardiovasculare și artrită reumatoidă, precum și îmbătrânirea prematură.



Îmbunătățește sănătatea sistemului cardiovascular

Comparativ cu alte tipuri de orez, orezul negru conține o cantitate mare de fibre, la fel și un procent mic de grăsime, ambele fiind necesare pentru menținerea sănătății sistemului cardiovascular. Fibrele ajută la menținerea sub control a nivelului de colesterol rău și a presiunii arteriale, prevenind astfel ateroscleroza și boala coronariană.



Crește nivelul de energie

Fiind o sursă de carbohidrați, orezul negru este excelent pentru oferirea de energie suplimentară. Acesta este motivul pentru care orezul negru este ingredientul de bază din bucătăria multor țări din Asia.



Stimulează digestia

Fibrele sunt cunoscute pentru faptul că îmbunătățesc procesul de digestie, prevenind probleme precum indigestie, constipație, diaree și balonare. Mai mult, fibrele sunt cele care stimulează tranzitul intestinal.



Stimulează procesul de pierdere în greutate

O jumătate de cană de orez negru conține 160 de calorii, plus că este o sursă importantă de fibre. Consumând orez negru previi supraalimentarea și necesitatea de gustări între mese. Mai mult, mineralele și compușii activi prezenți în orezul negru accelerează metabolismul, stimulând arderile grăsimilor.