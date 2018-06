Ce spun astrele azi, 1 iunie

Berbec

S-ar putea ca in aceste zile sa aveti parte de un orar incarcat; va fi foarte usor sa va simtiti coplesiti de responsabilitati, daca nu planuiti cu atentie, daca nu adoptati un management al timpului cat mai eficient. Aceasta situatie nu va fi ajutata de faptul ca este posibil ca cei din jur sa va dezamageasca azi; incercati sa aveti mereu planul B la dispozitie, daca proiectele voastre depind de alte persoane. Stresul se va resimti si in viata personala, dar incercati sa gasiti placere in lucrurile simple; astfel, situatia va parea mult mai buna. Daca suferiti de probleme cu gingiile, s-ar putea ca situatia sa se inrautateasca, asa ca programati-va un consult la medicul dentist.



Taur

S-ar putea ca dieta voastra sa fi suferit modificari in ultima vreme, insa acestea nu vor fi neaparat pozitive! Nu uitati ca unele grasimi sunt sanatoase si importante pentru corp si tineti seama de faptul ca aveti nevoie si de acestea pentru energie. Veti avea dificultati atunci cand va trebui sa luati decizii importante si este posibil ca cei dragi sa fie frustrati de lipsa voastra de hotarare. Nu va lasati coplesiti de micile conflicte ce apar la locul de munca, in special daca se anunta o promovare pentru o persoana din echipa voastra; concentrati-va pe propriile responsabilitati si veti impresiona prin atitudine.



Gemeni

Daca nu va aflati inca intr-o relatie, s-ar putea ca in curand sa intalniti pe cineva care va va atrage foarte mult, insa nu veti fi siguri de compatibilitatea dintre voi. Un conflict se aproprie in sfarsit de final; daca ramaneti cat mai calmi si evitati sa discutati problema cu prietenii pe care ii aveti in comun, veti reusi sa treceti peste acesta fara vreo problema. Este posibil sa impresionati pe cineva din familie cu o decizie, iar acest lucru ii va determina sa va ceara sfatul. Nu va jucati cu sanatatea voastra! Veti fi vulnerabili in urmatoarea perioada si s-ar putea ca o problema veche de sanatatea sa isi faca din nou aparitia.



Rac

Este posibil ca actuala relatia sa va plictiseasca, insa rutina nu este tot timpul ceva negativ. Incercati sa propuneti o schimbare partenerului, cum ar fi sa petreceti o seara in oras in fiecare saptamana; daca acesta este de acord sa faca un compromis, s-ar putea ca relatia sa aiba un viitor frumos. S-ar putea sa aveti nevoie de sprijinul prietenilor, insa acestia nu vor intelege aluzia pe care o faceti; incercati sa vorbiti deschis. Veti fi cu capul in nori la locul de munca, ceea ce ar putea sa va afecteze performanta; in loc sa visati la eventuale proiecte, ar trebui sa propuneti ceva nou! Evitati astazi sa petreceti prea mult timp in locurile aglomerate, deoarece nu veti avea rabdarea necesara.



Leu

S-ar putea ca in aceste zile sa va simtiti responsabili pentru cei din jurul vostru, insa aceasta atitudine este doar o sursa de stres in plus; lasati unele lucruri sa decurga de la sine. Desi situatia financiara este buna, in curand veti avea de platit un numar de datorii – incercati sa economisiti cat mai mult pentru a evita o problema la sfarsitul lunii. Nu este nimic gresit in a savura ceva bun, chiar daca nu este foarte sanatos; invatati sa nu faceti excese si nu veti avea nici o problema. Va veti bucura de un tonus bun si o atitudine pozitiva, asa ca planuiti o iesire in oras sau chiar o excursie de un weekend cu familia.



Fecioara

Veti incerca tot mai mult sa nu iesiti in evidenta la locul de munca, dar si in viata personala, tocmai pentru ca nu va simtiti in forma pentru a iesi in evidenta. Ar trebui sa stiti ca anumite conflicte se vor tine dupa voi oricum, as ca poate ar fi mai bine sa incercati sa va faceti cunoscuti prin performanta. S-ar putea ca cei din jur sa va oboseasca repede si veti simti nevoia sa petreceti mai mult timp singuri sau in compania unui grup mic de oameni. Daca ati avut probleme financiare in ultima vreme, este posibil sa apara o noua sursa de venit in viata voastra; desi nu va fi un venit considerabil sau macar stabil, o suma in plus de bani ar putea sa va linisteasca.



Balanta

Daca v-ati schimbat locul de munca de curand, veti observa ca sunteti mult mai fericiti in noua pozitie; se anunta armonie intre colegi si veti putea beneficia de ajutorul necesar atunci cand o situatie se dovedeste coplesitoare. S-ar putea ca un prieten sa va propuna o relatie, ceea ce ar putea duce la un dezechilibru in grupul vostru, dar si in viata voastra personala. Incercati sa tratati o raceala de la primele semne si nu atunci cand sunteti tintuiti la pat! Astazi veti cheltui mai mult bani decat ati planuit, insa nu va faceti griji; nu va poate afecta bugetul prea mult daca sunteti mai prudenti in restul lunii.



Scorpion

Nu ii lasati pe cei din jur sa ia deciziile pentru voi, deoarece acest lucru ar putea duce la un conflict. Relatia cu juniorii se va imbunatati in aceste zile, in special daca ii includeti in planurile pentru familie. Veti avea nenumarate oportunitati pentru a va duce cariera mai departe, insa toate vor necesita un sacrificiu sau o doza mare de curaj; din aceasta cauza, s-ar putea sa ezitati sa treceti la actiune la momentul potrivit. Incercati sa cheltuiti banii doar pe strictul necesar pentru a va obisnui sa economisiti. Daca o problema de sanatate reprezinta o sursa de stres sau anxietate, programati-va la un control pentru a va linisti.



Sagetator

Sunteti dedicati sarcinilor voastre la locul de munca, iar acest lucru v-ar putea oferi un avantaj, mai ales daca exista deja posibilitatea unei promovari; dar nu va veti putea bucura de aceasta, daca nu aveti grija de sanatatea voastra! Stresul poate duce la nenumarate probleme si va poate afecta si buna functionare a organelor. Va veti bucura de o relatie foarte buna cu cei din familie, insa nu acelasi lucru poate fi spus despre grupul de prieteni, unde s-ar putea sa dati peste un conflict; daca nu veti fi dispusi sa mai lasati de la voi, lucrurile pot sa degenereze nedorit. Astazi s-ar putea sa aveti oportunitatea de a confirma o calatorie in afara tarii in urmatoare luni.



Capricorn

Incercati sa nu va pierdeti timpul cu un proiect demodat sau cu o cariera in care nu puteti profita de schimbarile din tehnologie si societate. Daca va complaceti in aceasta situatie, veti avea de suferit mai tarziu; astrele vor incuraja o schimbare importanta. S-ar putea sa fiti mai agitati in aceste zile, ceea ce ar putea sa va afecteze relatiile cu cei dragi. Inlocuiti cafeaua cu un ceai si nu faceti exces de alcool sau zahar; daca sursa stresului este o situatie asupra careia nu aveti prea mult control, acesti pasi pot doar sa va ajute temporar. Va veti bucura de o situatie financiara buna, mai ales daca veti sti sa fiti chibzuiti in cheltuieli.



Varsator

Astazi veti fi predispusi unor accidente usoare, de aceea este recomandabil sa nu va apucati de lucruri la care nu va pricepeti. Veti avea parte de o perioada dificila in ceea ce priveste viata personala. S-ar putea sa va confruntati cu schimbari bruste de temperament, insa este foarte important sa nu ii indepartati pe cei din jur, ci sa apelati la sustinerea lor. Din punct de vedere profesional, veti avea de facut o serie de alegeri ce ar putea sa afecteze viitorul carierei voastre; daca va pastrati calmul si va ganditi de doua ori inainte sa alegeti, va veti descurca. Nu lasati stresul sa va dicteze obiceiurile alimentare; evitati excesele, in special de zahar si alcool.



Pesti

In aceasta perioada, va permiteti sa visati si sa riscati mai mult in cariera voastra; eforturile depuse inainte vor fi dovada ca aveti aptitudinile necesare pentru acest lucru. S-ar putea ca un membru din familie la care nu va asteptati sa isi ofere sustinerea in deciziile pe care le veti lua. Daca nu ati petrecut prea mult timp cu partenerul sau copiii, incercati sa remediati aceasta situatie; timpul petrecut departe de grijile zilnice ar putea sa va scape de stres. Nu va alegeti teluri imposibile, deoarece riscati sa fiti dezamagiti atunci cand nu le puteti atinge; fiti realisti in ceea ce puteti face si folositi-va, din plin, potentialul de care dispuneti.