Remedii naturale împotriva hipertensiunii arteriale

Tensiunea arterială crescută poartă denumirea de hipertensiune. Ea este direct legată de nivelul ridicat de colesterol rău (LDL), însă pot contribui factori precum stresul, consumul excesiv de alcool și de sare, obezitatea. Cel mai bun mod prin care poți ține sub control hipertensiunea arterială este adoptând un stil de viață sănătos și prin remedii naturale.



Modurile naturale prin care poți preveni creșterea valorilor tensiunii arteriale sunt:



Mâncând usturoi

A fost demonstrat că usturoiul poate scade tensiunea arterială crescută cu 8%. Mai mult, proprietățile antioxidante previn afecțiunile pielii și ale sistemului nervos. Usturoiul poate fi folosit în foarte multe feluri de mâncare. Așadar, nu ezita să-l mănânci și crud.



Bând apă cu suc de lămâie

Un alt remediu care acționează eficient în caz de hipertensiune arterială este apa caldă cu suc de lămâie băută pe stomacul gol. Efectul diuretic provoacă eliminarea lichidelor reținute de organism, despre care știm că provoacă creșterea tensiunii arteriale din cauza prezenței sodiului.



Mâncând fulgi de ovăz

Persoanele care mănâncă fulgi de ovăz la micul dejun scad nivelul colesterolului rău cu 5%, reducând astfel și riscul de creștere a tensiunii arteriale. În plus, substanțele nutritive prezente în fulgii de ovăz contribuie și la îmbunătățirea circulației sangvine.



Mâncând alimente bogate în magneziu

Deficiența de magneziu poate provoca hipertensiunea arterială. Așadar, în afară de suplimente, un alt mod prin care îi poți oferi corpului doza zilnică de magneziu este incluzând în dietă alimente bogate în mineral – salată, nuci și semințe, pește, produse de soia, avocado, banană etc.



Bând suc de sfeclă roșie

Sfecla roșie este sursă importantă de magneziu, potasiu, fier, sodiu, calciu, fosfor și zinc. Cel mai bun remediu împotriva tensiunii arteriale crescute este sucul de sfeclă, pe care trebuie să-l bei dimineața pe stomacul gol pentru a obține rezultatele dorite. Tot ce trebuie să faci este să cureți două sfecle roșii, să le fierbi și să le pui în storcătorul de suc. Bea sucul 14 zile.



Hipertensiunea arterială poate avea multe efecte negative asupra sănătății. Așadar, nu ignora semnele pe care ți le trimite.