Estompează natural pungile de sub ochi

Primul lucru pe care-l vezi când privești o persoană sunt ochii. Dar, dacă ochii tăi au un aspect obosit și pungile de sub ochi sunt prezente și ești în căutare de soluții, iată care sunt cauzele și cum poți rezolva problema.



Principalele cauze ale pungilor de sub ochi sunt:



- Deficiența de vitamine;

- Afecțiune renală;

- Alimentație bogată în sodiu;

- Lipsa odihnei;

- Alergie;

- Produse cosmetice de slabă calitate.



Dacă pungile de sub ochi au fost provocate de una dintre cauzele de mai sus, iată cum poți rezolva problema.



Îmbunătățește aportul de vitamine

Medicii ne spun că trebuie să avem o dietă echilibrată; trebuie să consumăm alimente bogate în vitamine și alte substanțe nutritive necesare corpului pentru a funcționa corespunzător. Un mod prin care poți combate problemele pielii, inclusiv pungile de sub ochi, este incluzând în alimentația zilnică mai multe fructe și legume.



Redu consumul de sodiu (sare)

Sodiul are ca rezultat reținerea apei, lichid care se acumulează în afara celulelor și provoacă umflarea țesuturilor moi. Așa apar și pungile de sub ochi. Recomandat este să se reducă cantitatea de sare consumată și alimentele bogate în sodiu. În schimb, optează pentru sarea roz de Himalaya. Pungile de sub ochi se vor estompa în scurt timp.



Aplică comprese reci

Compresele reci provoacă contractarea vaselor de sânge, ducând la dezumflarea zonei de sub ochi. Compresele reci sunt recomandate înainte de a face duș, seara. Lasă compresul cu apă rece să acționeze cel puțin 20 de minute.



Aplică comprese cu ceai de mușețel

În cazul în care alergia este cauza din spatele pungilor de sub ochi, ceaiul de mușețel este remediul de bază. Datorită proprietăților antiinflamatorii, ceaiul de mușețel este cunoscut ca fiind cel mai eficient împotriva pungilor de sub ochi. Tot ce trebuie să faci este să prepari ceai de mușețel și să-l lași să se răcească. Cufundă două dischete în el, stoarce excesul, după care aplică-le pe ochi. lasă-le să acționeze 15 minute. Repetă tratamentul natural în fiecare zi, de două ori.



Un alt sfat este să nu te culci niciodată fără să te demachiezi. Nu uita că machiajul poate provoca mai multe probleme dermatologice.