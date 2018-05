Manichiura cu gel, riscuri pentru sănătate

Știm că manichiura cu gel este cea mai rezistentă, arată foarte natural și e rapid de făcut. Însă, pe cât de multe avantaje are, pe atât de multe sunt și riscurile pe care le prezintă, iar acestea constă în special în procesul de uscare, unul care afectează unghia mai mult decât am crede.



Expunerea la razele ultra violete duce la îmbătrânire prematură și risc de cancer. Medicii ne avertizează că expunerea la o vârstă fragedă la razele UV pentru a ne face manichiura crește considerabil riscul de a dezvolta cancer de piele.



Deși unghiile nu sunt expuse decât câteva minute la aparat, se pare că acțiunea acestuia este de patru ori mai nocivă decât cea a razelor solare.



Nu exagera!

Cheia pentru a nu risca în niciun fel sănătatea pielii este moderația. Dacă obișnuiești să-ți faci manichiura numai cu gel, atunci ar fi bine să renunți la acest obicei. Nu exagera și limitează-te să faci acest lucru doar de câteva ori pe an.

Și fiindcă paza bună trece primejdia rea, înainte de următoarea ta manichiură cu gel, ia-ți aceste măsuri de precauție:



Folosește cremă cu protecție solară

Înainte de a merge să-ți faci manichiura cu gel, aplică pe mâini cremă cu protecție solară.



Alege lacul de unghii potrivit

Sunt lacuri de unghii care conțin multe substanțe nocive. De aceea, alege o ojă de cea mai bună calitate, va rezista mai mult și va fi mai sigură pentru sănătatea unghiilor tale.



Evită manichiura cu gel dacă ai unghii fragile

O astfel de manichiură nu va face decât să-ți înrăutățească aspectul unghiilor. De asemenea, dacă ai pielea foarte sensibilă evită expunerea la un aparat UV. În plus, dacă urmezi un tratament cu antibiotice este posibil ca pielea să fie mult mai sensibilă atunci când este expusă la razele UV.