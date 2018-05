Cele mai bogate cinci familii regale din Europa: Familia de pe primul loc are o avere de 5 miliarde de dolari şi conduce un stat de 30.000 de locuitori

Averea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de peste 500 de milioane de dolari, păleşte ca amploare în faţa averii celorlalte familii regale din Europa, potrivit Business Insider.



În timp ce britanicii au cea mai populară familie regală din tot continentul, nu o au şi pe cea mai înstărită.



Cea mai bogată familie regală din continentul european este cea a Prinţului Hans Adam II care conduce Liechtenstein, un stat cu aproximativ 30.000 de locuitori.



Averea prinţului se ridică la 5 miliarde de dolari. Prinţul Hans Adam II primeşte o alocaţie de 270.000 de dolari pe lună în loc de salariul. Alocaţia îi este dată pentru cheltuieli, iar suma poate părea mică faţă de alte familii regale.



Averea acestuia provine în mare parte din banca privată pe care o deţine – LGT Group şi din investiţiile pe care acesta le-a făcut prin Fundaţia Prinţului de Liechtehstein, care are în portofoliu imobiliare, păduri şi active viticole.



Pe locul doi, se situează familia Marelui Duce Henri din Luxembourg, care se ridică la o avere de 4 miliarde de dolari.



Marea Familie Ducală din Luxembourg nu primeşte salariu, dar încasează în fiecare an aproximativ 320.000 de dolari.



Bugetul pe 2017 a cuprins şi suma de 12 milioane de dolari care a fost orientată spre renovarea locuinţei Marelui Duce. Aministrarea, controlul şi randamentele furnizate de averea regală a Casei Marelui Duce îi aparţin exclusiv deţinătorului coroanei.



Prinţul Albert al II-lea din Monaco, care deţine un sfert din pământurile peste care domneşte, este al treilea în top, cu o avere netă de 1 miliard de dolari.



Acesta mai deţine o proprietate în valoare de 754.000 de dolari, o colecţie de maşini antice, acţiuni în resortul Societe de Bains de Mer din Monte Carlo şi o colecţie de timbre rare. Familia regală din Monaco a cheltuit 52,7 milioane de dolari în 2015.



Averea cuprinsă între 500 şi 600 de milioane de dolari o situează pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe locul patru în acest clasament.



Cea mai mare parte din avere vine din Domeniul Coroanei, care include Palatul Buckingham şi bijuteriile coroanei. În timp ce Domeniul Coroanei aparţine statului britanic şi nu Reginei, aceasta deţine două reşedinţe: Castelul Balmoral şi Palatul Sandringham.



Potrivit Forbes, averea Reginei Elisabeta a II-a se ridică la 530 de milioane de dolari.



Topul celor mai bogate cinci familii regale din Europa este încheiat de Regina Beatrix din Olanda, cu o avere de peste 200 de milioane de dolari.



Regina a abdicat de la tron în 2013, dar a rămas cea mai proeminentă figură a regalităţii olandeze.



Actualul Rege al Olandei, Regele Willem-Alexander, a primit un buget de 47 de milioane de dolari, care acoperă vizitele oficiale şi cele de peste hotare. De asemenea, el are şi o avere personală clădită din imobiliare, investiţii şi o participaţie în compania Shell Oil.