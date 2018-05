Vlad Plahotniuc, la Londra: ”Coaliția pro-europeană de guvernare de la Chișinău a reușit să pună Moldova pe un drum bun”

În cadrul evenimentului cu tema ”Moldova şi Occidentul: discuţii cu Vladimir Plahotniuc”, liderul PDM a prezentat situaţia din ţara noastră, reformele demarate şi bazele creşterii economice înregistrate în ultimii doi ani. De asemenea, liderul Coaliţiei de guvernare de la Chişinău a vorbit despre întregul context geopolitic în care se desfăşoară activitatea actualei guvernări.



„M-am simţit onorat de invitaţia pe care am primit-o şi m-a bucurat mult faptul că am avut ocazia să prezint, în primul rând, obiectiv, situaţia politică şi geopolitică în care guvernăm în Republica Moldova. În al doilea rând, am avut ocazia să discutăm teme de interes naţional şi regional, implementarea reformelor şi, desigur, alegerile parlamentare din toamnă”, a afirmat Vlad Plahotniuc.



În cadrul întrevederii a fost abordată şi situaţia din regiunea transnistreană, cu accent pe progresul pe care Republica Moldova l-a făcut prin semnarea recentă a celor cinci protocoale.



Preşedintele democraţilor a definit de asemenea obiectivul PDM pentru viitor, în perioada post-electorală. „Strategia Partidului Democrat ţine de consolidarea relaţiilor cu Vestul, de continuarea drumului de reformare şi modernizare a Republicii Moldova”, a arătat liderul PDM.



„Este un an foarte important pentru Moldova. Alegerile vor avea loc către finele anului şi a venit momentul ca ţările asemenea Marii Britanii să acorde mai multă atenţie Republicii Moldova. Fără a interveni în treburile interne ale R. Moldova, constatăm că economia îşi revine, guvernarea este mai bună, din punct de vedere al standardelor de guvernare şi este cert că autorităţile actuale sunt preocupate ca ţara să meargă în direcţia corectă”, a declarat Jonathan Eyal, director pentru Studii de Securitate Internaţională la Institutul Regal pentru Servicii Unite.