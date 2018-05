De ce e bine să mănânci quinoa

Quinoa a devenit în ultima perioadă un produs foarte popular. Ea nu lipsește din alimentația multor vedete, fiind înlocuitorul perfect pentru orez. Te întrebi care îi sunt beneficiile? Ei bine, consumul de quinoa are foarte multe efecte pozitive asupra sănătății, și anume:



Stimulează procesul de pierdere în greutate

Primul motiv pentru care trebuie să incluzi în alimentație quinoa este că are un indice caloric foarte scăzut, accelerează metabolismul și, implicit, procesul de pierdere în greutate. un alt motiv este că quinoa conține o cantitate mare de proteine. Proteine sunt cele care combat poftele culinare și senzația constantă de foame.



Previne procesul de îmbătrânire

Antioxidanții sunt extrem de importanți pentru sănătate. Ei sunt cei care luptă împotriva daunelor provocate de radicalii liberi, compuși care accelerează procesul de îmbătrânire și cauzează artrită, boala Alzheimer, cancer. Quinoa este o sursă importantă de antioxidanți, motiv pentru care trebuie să o incluzi în dieta ta.



Combate afecțiunile digestive

Quinoa este sursă importantă de fibre, având cea mai mare cantitate din toate cerealele. Este recomandată pentru alimentația zilnică în caz de constipație, balonare și gaze. De asemenea, quinoa poate fi consumată și de diabetici – menține sub control nivelul de glucoză.



Previne carența de magneziu și fier

Știm că fierul este esențial pentru organism, ajutând la îndeplinirea celor mai importante funcții, precum formarea hemoglobinei și transportarea sângelui oxigenat. Mai mult, persoanele care sunt predispuse la carență de fier trebuie să mănânce cât mai des alimente bogate în fier, cea mai bună opțiune fiind quinoa.



O ceașcă de quinoa (250 grame) conține o treime din necesarul zilnic de magneziu. Acest mineral este esențial pentru îndeplinirea funcțiilor a 300 de enzime. Cu toate acestea, multe persoane se confruntă cu deficiență de magneziu, care poate cauza: spasme musculare, probleme cardiovasculare, diabet, migrene, osteoporoză, hipertensiune arterială. Pentru a evita neplăcerile pe care le poate provoca carența de magneziu, alege să incluzi în alimentație quinoa și alimentele care conțin fier și magneziu.