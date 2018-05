Campania ”Fă ceva bun pentru Chișinău” continuă și după ieșirea Silviei Radu din cursa electorală

Apelul lansat de Silvia Radu în perioada în care a concurat pentru primăria Capitalei nu a fost uitat. În curtea unui bloc din Chișinău a fost amenajat un teren de joacă pentru copii. Despre acest lucru a scris Silvia Radu pe Facebook. Fostul primar interimar a menționat că este bucuroasă că prin campania ”Fă ceva bun pentru Chișinău” a reușit să creeze o stare de spirit în societate.



”Un nou loc de joacă creat în urma apelului pe care l-am făcut în campania electorală. Sunt mulțumită că am reușit câteva lucruri foarte frumoase pentru cetățeni. Mai mult de atât, cred că am reușit să creăm o stare de spirit în rândul societății civile, a antreprenorilor, am reușit să creștem stadiul de implicare a acestora în treburile orașului. Mulțumesc tuturor celor care au ajutat la realizarea acestui proiect. Ai învins, continuă. Ai pierdut, continuă”, a scris Silvia Radu.



Amintim că, anterior, aceasta a venit cu solicitarea către doritorii de a-i finanța campania să facă mai bine ceva util pentru oraș. Astfel, au fost amenajate mai multe terenuri de joacă în curțile blocurilor, grădinițe, școli, iar în casa de cultură din comuna Tohatin au fost instalate climatizoare.



În primul tur al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, Silvia Radu s-a clasat pe locul trei cu peste 17% din sufragii.