Ce spun astrele azi, 23 mai

Berbec

Se anunta o perioada armonioasa in familie si in cercul de prieteni, ceea ce va confera liniste sufleteasca si implinire. Va bucurati de o atitudine pozitiva si nu sunteti persoane care se iau tot timpul in serios; aceasta calitate va face partenerii perfecti pentru conversatie. Daca nu aveti un loc de munca stabil, mai aveti putina rabdare! Astrele anunta o schimbare in cariera, insa aceasta nu va sosi fara un numar de schimbari pe care va trebui sa le faceti. Din fericire, familia va fi alaturi de voi atunci cand ezitati si veti beneficia nu numai de sfaturi, dar si de un sprijin material. S-ar putea sa fiti predispusi la migrene.



Taur

S-ar putea sa fiti la inceputul unui nou rol in cariera voastra; desi va fi diferit de slujba cu care v-ati obisnuit, nu va lasati intimidati! Sunteti persoane mai mult decat capabile pentru a face fata provocarilr. Proiectele de care va ocupati la inceputul noului loc de munca vor demonstra superiorilor ce fel de persoana au angajat, deci folositi-va de experienta si de aptitudini pentru a face o impresie buna. Daca sunteti adeptii retelelor de socializare, este posibil ca mediul online sa devina o sursa de stres in aceste zile. Din fericire pentru voi, este foarte usor sa va indepartati de acestea; este nevoie doar de vointa voastra. Un nou hobby ar putea fi aliatul perfect.



Gemeni

Aveti foarte multe idei pentru viitorul companiei la care lucrati si s-ar putea ca un superior sa fie interesat de acestea. Nu va prezentati punctul de vedere fara sa aveti argumentele necesare pregatite, bine puse la punct; desi pare obositor, cautati sa stiti si cele mai importante cifre din industrie, deoarece uneori acestea pot fi mai importante decat creativitatea voastra. Va veti bucura de o surpriza din partea unui prieten; aceasta ar putea fi un mic cadou pentru o favoare din trecut sau o cina in oras. Orice ar fi, bucurati-va de momentul care vaeste oferit din toata inima. S-ar putea ca o reactie alergica sa va dea batai de cap astazi.



Rac

Astazi nu veti reusi sa semnati contracte sau sa incheiati proiectele ce v-au dat dureri de cap in ultima vreme; unele lucruri, pur si simplu nu vor sa se lege. Nu lasati acest lucru sa va influenteze negativ! Daca perseverati, situatia se va schimba in urmatoarele zile. Atunci cand aveti nevoie de un sfat, ar trebui sa apelati la cineva cu o perspectiva complet diferita de a voastra; uneori este mult mai important sa auzim argumente impotriva deciziilor noastre decat sa avem parte de sustinere neconditionata. S-ar putea ca sanatatea voastra sa va supere zilele acestea, insa nu va lasati influentati de diagnosticele online.



Leu

Cei din jur vor fi atrasi de atitudinea voastra pozitiva si de increderea de sine de care v-ati bucurat in ultima vreme; sunteti foarte atractivi si va place sa fiti in centrul atentiei. Daca va puneti in minte sa organizati o iesire sau o excursie pentru grupul de prieteni, celor dragi le va fi foarte greu sa va refuze. La locul de munca, va fi nevoie de un efort considerabil din partea intregii echipe pentru a aduce un proiect la bun sfarsit. Daca un coleg nu depune la fel de mult efort ca ceilalti sau nu recunoaste atunci cand greseste, este posibil ca intregul proiect sa aiba de suferit. Nu va neglijati nevoia de timp liber!



Fecioara

Tot ceea ce se intampla in jurul vostru va fi un motiv de ingrijorare astazi; nu veti putea scapa de cele mai intunecate ganduri, atunci cand auziti vesti proaste sau daca o persoana draga are un comportament neobisnuit. Incercati sa apelati la perspectiva cuiva din afara, in care aveti incredere si care ar putea privi astfel de situatii mult mai obiectiv. S-ar putea ca astazi sa fiti predispusi la mici accidente in casa sau la birou; aveti grija atunci cand ridicati obiecte grele si nu lasati nimic pe foc. Daca ati facut economii, veti sta foarte bine din acest punct de vedere; cumpatarea din ultima vreme isi va arata, din plin, beneficiile.



Balanta

S-ar putea sa aveti oportunitatea de a intalni multe personalitati, probabil in urma unui eveniment; va va face foarte bine sa intalniti astfel de persoane. Ati dat dovada de foarte mult sarm in ultima vreme, ceea ce a atras atentia colegilor de la locul de munca. Nu ar trebui sa va faceti griji atunci cand aveti nevoie de ajutor, deoarece veti gasi foarte repede persoane la care sa apelati. Incercati sa va luati pulsul mai des si notati-va fiecare valoare neobisnuita pe care o gasiti; un puls rapid poate fi un semn de stres, dar si dovada ca suferiti de tahicardie; va puteti programa la doctor dupa ce monitorizati acest lucru in urmatoarele zile.



Scorpion

Sunteti persoane ambitioase si uneori cei din jur s-ar putea sa va considere mult prea intensi; incrancenarea nu prea face bine, nici trupului, nici sufletului. Desi aveti multe idei si planuri in toate aspectele vietii voastre, nu veti gasi usor persoane cu care sa colaborati. La locul de munca este foarte usor sa dezvoltati un plan in continuare, insa in viata de cuplu acest lucru ar putea deveni o problema. Daca aceasta dificultate in comunicare apare des, nu va asteptati ca situatia sa se rezolve de la sine. S-ar putea sa intrati in conflict cu un membru al familiei, insa vina nu va apartine unei singure persoane.



Sagetator

Daca conduceti propria echipa la locul de munca, s-ar putea ca aptitudinile voastre de lider sa fie puse la incercare astazi. Impartiti responsabilitatile cu grija si asigurati-va ca fiecare membru contribuie la fel de mult; de asemenea, este indicat sa ascultati ideile celorlalti chiar daca acestea nu vor fi puse in practica. Nu treceti imediat la pedepse, daca nu se realizeaza obiectivele propuse, mai ales daca este vorba despre membri mai neexperimentati ai echipei. Ar trebui sa incetati sa notati mental fiecare favoare pe care o faceti unui prieten, deoarece o relatie de prietenie nu poate functiona atunci cand asteptati rasplata pentru o fapta buna. S-ar putea ca in sfarsit sa aflati cauza unor simptome vechi.



Capricorn

Stresul din ultima vreme s-ar putea sa va determine sa nu va mai traiti viata intr-un mod ce combina utilul cu placutul. Daca aveti prea multe responsabilitati la locul de munca, incercati sa rugati un coleg sa va ajute. Familia ar trebui sa fie un sprijin pentru voi, insa s-ar putea ca relatia sa fie tensionata in urmatoarea perioada; daca ati intrat in conflict cu cineva, ar trebui sa apelati mai degraba la un compromis. Veti fi mult mau castigati daca adoptati o atitudine diplomatica. Nu va ignorati starea de sanatate, in special daca unele simptome va ingrijoreaza in ultima vreme. Daca puteti preveni o problema mai mare, veti fi mult mai fericiti.



Varsator

Va veti bucura de o atmosfera foarte buna in grupul de prieteni; este posibil ca un eveniment recent sa va fi apropiat de cei dragi. S-ar putea sa simtiti nevoia sa va ingrijiti de voi insiva mai mult zilele acestea, iar acest impuls ar trebui urmat. O haina noua sau o schimbare de tunsoare va vor imbunatati starea de spirit; este important sa nu va demoralizati, pentru ca asta v-ar putea afecta performantele. Atunci cand semnati un contract, cititi-l cel putin de doua ori; aveti incredere mult prea repede in oameni, ceea ce ar putea deveni un defect atunci cand va ocupati de afaceri. Vremea schimbatoare ar putea sa va afecteze sistemul imunitar.



Pesti

Nu ezitati sa va impartasiti parerea cu cei dragi, chiar si atunci cand nu sunteti siguri; este de preferat sa participati la o dezbatere in loc sa ii lasati pe ceilalti sa isi dicteze punctul de vedere. Pe de alta parte, nici nu trebuie sa va asteptati ca ceilalti sa accepta, fara sa cracneasca, parerie voastre. La locul de munca se anunta o schimbare importanta, insa pozitiva; este posibil ca un proiect sa va aduca recunostinta superiorilor, care ar putea sa va ofere o marire de salariu sau un rol important. Daca nu v-ati facut inca planurile de vacanta, ati putea sa vorbiti cu cei din familie; este oportunitatea perfecta pentru a petrece mai mult timp impreuna.