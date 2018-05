Ce spun astrele azi, 20 mai

Berbec

S-ar putea sa aveti parte de o experienta inedita care va va determina sa planuiti cu mai multa atentie pe viitor, este bine sa va trasati liniile de actiune si sa nu lasati lucrurile la voia intamplarii. Uneori conflictele sunt greu de evitat, in special atunci cand sunteti nevoiti sa petreceti foarte mult timp impreuna cu persoana respectiva. Nu lasati micile probleme nerezolvate, deoarece riscati sa iscati o cearta. Daca nu ati apucat pana acum, incercati sa va ocupati de asigurarea medicala; astrele nu prezic probleme de sanatate, insa ar trebui sa fiti prudenti in urmatoarele zile, mai ales atunci cand utilizati substante periculoase sau daca lucrati la inaltime.



Taur

S-ar putea ca o decizie de viitor sa va dea batai de cap, insa sunteti mai aproape de un raspuns decat credeti; incercati sa va pastrati perseverenta, sa nu va descurajati. O cunostinta veche v-ar putea contacta pentru a stabili o intalnire in oras; bucurati-va de revedere si nu va imaginati ca exista un motiv ascuns. Intre timp, s-ar putea ca un prieten apropiat sa faca o gafa in preajma voastra. Este foarte important sa nu reactionati puternic, deoarece acest lucru ar putea duce la o perioada in care sunteti evitati si, in cele din urma, la racirea relatiei. Vesti bune pentru viata de cuplu! Este posibil ca partenerul sa va surprinda cu un cadou.



Gemeni

In aceasta perioada, s-ar putea sa va confruntati cu sentimente puternice de anxietate; stirile despre dezastre naturale, simptomele neobisnuite de sanatate sau un apel nepreluat catre un prieten drag vor deveni motive majore de ingrijorare. Din aceste considerente, stresul poate atinge cote maxime; sunteti in pericol sa va imbolnaviti, daca nu veti reusi sa va controlati emotiile. Nu insistati asupra unui subiect atunci cand cineva se arata doritor sa il evite. Aveti mai multa grija de propriul confort; s-ar putea sa fiti predispusi la o raceala sau migrena, ceea ce ar putea sa va strice planurile profesionale. Din acest punct de vedere, se anunta o perioada agitata; multe oportunitati noi.



Rac

S-ar putea ca un membru al familiei sa intervina intr-un conflict cu partenerul vostru, fapt care nu va fi trecut cu vederea. Pentru a evita o astfel de situatie, discutati cu partenerul atunci cand aveti o problema si nu va plangeti persoanelor din jur; unele dintre acestea ar putea sa speculeze in propriul avanta, problemele cu care voi va confruntati. Este o perioada cu emotii puternice; totul va avea un impact mult mai puternic, de la un film trist la un eveniment emotionant. Nu va sfiiti de la aceste trairi, deoarece si cei din jur va vor aprecia sensibilitatea. S-ar putea sa obositi mai des in ultima vreme, ceea ce poate semnala un stil de viata dezechilibrat.



Leu

Atunci cand intrati in conflict cu cineva, de obicei priviti experienta ca dovada ca stiti sa va argumentati ideile mult mai bine; discutiile in contradictoriu va antreneaza, vi se par provocari care va pun la contributie, din plin, capacitatile intelectuale. Desi nu sunteti singurele persoane care gandesc altfel, s-ar putea sa dati peste cineva care va privi increderea de sine drept aroganta. Mai mult, daca aceasta persoana este un prieten drag, s-ar putea sa se simta chiar insultata. Aveti grija atunci cand delegati sarcini la locul de munca si nu va lasati influentati de colegii cu care va intelegeti mai bine; alegeti mereu persoana potrivita pentru rolul respectiv.



Fecioara

S-ar putea sa se iveasca o situatie in care considerati ca trebuie sa luati partea cuiva; evitati sa faceti acest lucru, deoarece va fi dificil sa ramaneti obiectivi. Astazi este posibil ca cineva sa deschida un subiect pe care, de obicei, incercati sa il evitati; in loc sa rabufniti mai tarziu, fiti sinceri in legatura cu motivul pentru care doriti sa discutati altceva. Nu este nevoie sa dovediti faptul ca va meritati locul de munca; persoanele care conteaza deja stiu acest lucru! Mai mult, este posibil sa se iveasca oportunitatea unei mariri de salariu sau sa va fie incredintat un nou proiect; ganditi-va ca noi responsabilitati implica noi renuntari - mai putin timp liber, mai putin timp alaturi de cei dragi, etc.



Balanta

Treceti printr-o perioada in care relatiile cu cei din jur vor fi testate de catre imprejurari; evolutiile zilei va vor implica foarte mult, din anumite puncte de vedere. Incercati sa nu ii caracterizati pe ceilalti sau sa le atribuiti o singura trasatura, deoarece acestia se pot simti insultati. Treceti printr-o perioada neobisnuita in viata de cuplu, deoarece s-ar putea sa preferati compania altor persoane in locul partenerului. Nu va complaceti in aceasta situatie! Cautati sa schimbati ceea ce poate fi schimbat si, daca nu reusiti, singurul lucru pe care il puteti face este sa mergeti mai departe. S-ar putea sa aveti motiv de a sarbatori la locul de munca.



Scorpion

S-ar putea sa dati peste o adevarata provocare la locul de munca; aceasta ar putea fi un conflict intre doi colegi pe care trebuie sa il rezolvati, sau poate chiar un nou proiect pentru care veti deveni responsabili. Nu va lasati intimidati de convingerile celorlalti si aveti mai multa incredere in propriile pareri; astfel, veti deveni un partener de conversatie ideal. Mare atentie la electrocasnicele cumparate recent, deoarece s-ar putea sa aveti probleme chiar atunci cand aveti mai mare nevoie de ele. Din fericire, garantia este inca valabila! Incercati sa dormiti la ore mai rezonabile; un stil de viata dezordonat va poate afecta performantele.



Sagetator

Se anunta tensiune in relatia cu un partener de afaceri, deci mare atentie la documentele pe care le semnati; documentati-va foarte bine inainte. Nu ii lasati pe cei din jur sa va implice in conflictele lor, atunci cand subiectul nu va priveste. S-ar putea sa suferiti de lipsa increderii de sine in urmatoarea perioada; exista diverse lucruri pe care le puteti face pentru a combate simptomele. Daca puteti, petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi si cumparati-va lucruri pe care le doreati de mai mult timp. Daca un membru al familiei va cere ajutorul in legatura cu o problema financiara, nu uitati ca aveti dreptul sa refuzati!



Capricorn

S-ar putea sa va folositi in sfarsit de sfaturile unor prieteni, sfaturi pe care le-ati ignorat pana acum; daca reusiti astfel sa evitati o problema, nu uitati sa va aratati recunostinta. Cineva din familie va reusi sa va provoace, iar acest lucru ar putea duce la tensiune si cu alte persoane dragi; incercati sa fiti mai flexibili, atat in atitudine, cat si in privinta ideilor pe care le sustineti. Nu ii fortati pe ceilalti sa aleaga si incercati sa rezolvati problema cu persoana respectiva. Este posibil sa aveti probleme cu ficatul, care se vor manifesta intai prin dureri superficiale; nu ezitati sa va programati la un control, daca durerea nu dispare dupa o zi.



Varsator

Este timpul sa nu va mai implicati emotional in proiectele de la locul de munca, deoarece acest lucru va poate influenta negativ starea de spirit, dar si performantele. Desi s-ar putea sa fie dificil, incercati sa fiti mai obiectivi si mai detasati atunci cand vine vorba de acest plan al vietii voastre. Tot ceea ce spuneti va fi privit ca o provocare sau insulta in grupul de prieteni, insa nu va grabiti sa dati vina doar pe voi insiva; se poate ca persoana vizata sa treaca printr-o perioada grea, deci oferiti-va sprijinul in loc sa va criticati prietenul. Aveti grija atunci cand manevrati obiecte pretioase, deoarece lipsa de atintie poate provoca pagube.



Pesti

Urmeaza o perioada ciudata din punct de vedere al relatiilor de prietenie. Cineva din grup s-ar putea sa va irite din ce in ce mai mult, iar toate aceste neintelegeri ar putea duce la un conflict. Pe de alta parte, veti primi un apel de la o cunostinta veche si s-ar putea sa aveti oportunitatea de a relua prietenia. Sa nu fiti surprinsi daca dati peste dificultati la locul de munca, in special daca atentia v-a fost distrasa in ultima vreme. Nu lasati aceasta situatie sa se inrautateasca – atunci cand nu sunteti siguri de o decizie, cereti ajutorul. S-ar putea ca diversele simptome cu care v-ati confruntat in ultima vreme sa nu va mai dea batai de cap.