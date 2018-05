Blogger: Năstase a lansat singur provocarea cu înregistrarea discuției cu mama sa, pentru a se victimiza?

Candidatul PPDA la funcția de primar al Capitalei, Andrei Năstase, ar fi putut lansa interceptarea discuției telefonice cu mama sa, pentru a se victimiza și a obține mai multe voturi la alegerile din 20 mai. Supoziția aparține blogger-ului Eugen Luchianiuc și se conține într-un material publicat astăzi.



”Năstase își înregistrează discuțiile. De ce nu ar băga o discuție online pentru a se victimiza. Oricum șanse are puține. Așa mai poate obține niște procente. Special am ascultat discuția. Țineți minte că discuțiile între Șor și Filat au fost lansate de Șor în presă? Fix așa și aici. De ce nu? Mai ales că moldovenii iubesc să voteze victime. Același Filat după 7 aprilie”, scrie Luchianiuc.



”Probabil în scurt timp se va afla totul. Și va fi și mai clar ”who is who” în politica din Moldova», mai scrie blogger-ul citat.



Amintim că într-o înregistrare audio distribuită presei, Liderul PPDA Andrei Năstase și-a sunat mama după ora 23:00 şi i-a cerut ca la 7 dimineaţa să ia autobuzul spre Capitală, pentru a participa la lansarea lui în cursa electorală ca să-și facă poze cu ea.