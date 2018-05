Sondaj intern: PPDA nu va intra în viitorul Parlament. Vezi care sunt trei partide care ar accede în viitorul Legislativ

PSRM, PAS și PD ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar fi organizate alegeri legislative. PPDA nu trece pragul electoral. Acest lucru rezultă dintr-un sondaj intern, făcut public de curentul.md.



Astfel, la întrebarea „Cu ce partid aţi vota la următoarele alegeri parlamentare?”, răspunsurile s-au împărțit în felul următor: PSRM – 25,9%, PAS – 9,5%, PD – 7,8%, PDA – 4,1%, PPEM – 3,7%, PCRM – 3,4% etc. În același timp procentajul partidelor în cazul respondenților deciși este semnificativ mai mare. Spre exemplu, PSRM are puțin peste 40%.



La întrebarea „Cine aţi vrea să guverneze?”, 28,7% au optat pentru o coaliţie în frunte cu PSRM, 19,8% – o coaliţie condusă de PAS, 11,2% – actuala coaliţie în frunte cu PD, 1,7% – altcineva, 2,4% – nici o coaliţie, iar 36,6% nu ştiu sau nu au dorit să răspundă.



La întrebarea deschisă „În cine aveţi încredere?”, răspunsurile s-a împărţit în felul următor: Igor Dodon – 17,2%, Maia Sandu – 4,6%, Pavel Filip – 2,5%, Andrei Năstase – 2,2%, Vlad Plahotniuc – 1,5%, Iurie Leancă – 1,3%, Vladimir Voronin – 1,3% etc.



Sondajul arată că cea mai mare încredere cetăţenii o au în Preşedinţie. Aceasta a ajuns la o cotă de încredere de 40%, cel mai înalt indicator de când Igor Dodon e preşedinte. Încrederea în Parlament e puţin peste 20%, în justiţie – 20%, iar în Guvern – sub 20%.