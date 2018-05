Silvia Radu: Oamenii vor opta pentru depolitizarea Capitalei, deoarece ei nu mai cred în promisiunile politicienilor

Candidatul independent la funcția de primar al Capitalei, Silvia Radu, susține că locuitorii municipiului au obosit de războaie politice, iar această stare de spirit va fi vizibilă duminică, 20 mai, în cadrul alegerilor locale.



”Oamenii vor opta pentru depolitizarea Capitalei, deoarece ei nu mai cred în promisiunile politicienilor, ci vor fapte concrete din partea Primăriei”, a declarat Silvia Radu.



Aceasta a precizat că a optat pentru o campanie electorală pozitivă, fără atacuri la adresa oponenților și fără panouri electorale, iar cetățenii au apreciat acest fapt.



”Am preferat să comunic cu oamenii, să le răspund la întrebări și să încerc să le rezolv problemele. Am lansat campania ”Fă ceva bun pentru Capitală”, care s-a dovedit a fi una de succes. Datorită implicării unor persoane fizice și a unor companii, am reușit să facem reparații în câteva grădinițe, să amenajăm terenuri de joacă sau să plantăm flori. Toate aceste fapte concrete au fost salutate de oameni, iar eu le mulțumesc tuturor celor care au decis să se implice”, a mai spus Silvia Radu.



Candidatul independent a explicat și de ce nu a participat la dezbaterile televizate.



”Am încercat să fiu cât mai departe de politicieni. Am văzut cu toții ce înseamnă o dezbatere electorală: Doar un show politic, unde politicienii fac promisiuni populiste sau se atacă reciproc. S-a observat și că unii dintre ei au bătut palma pentru a mă ataca doar pe mine”, a declarat Radu.



”Dezbaterile mele au fost în stradă, împreună cu locuitorii Capitalei”, a conchis candidatul independent.