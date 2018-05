Sucul de cartofi îţi menţine frumuseţea

Fructele şi legumele nu numai că sunt porţia ta zilnică de sănătate, dar te pot ajuta şi la frumuseţe. Poate nu ştiai, dar sucul de cartofi este un remediu excelent pentru a trata impurităţile tenului.



Combinat cu alte ingrediente naturale, sucul de cartofi conferă un plus de strălucire tenului, tratează petele şi acneea, previne îmbătrânirea prematură a celulelor, estompează cearcănele şi ridurile şi protejează împotriva arsurilor solare.



Dă strălucire

Pentru un plus de strălucire, amestecă suc de cartofi cu suc de lămâie în cantităţi egale. Ambele ingrediente au proprietăţi naturale care conferă luminozitate tenului şi îl ajută să pară mai sănătos. Aplică acest amestec pe zonele întunecate ale feţei şi lasă să acţioneze 10-15 minute.



Estompează cearcănele

Nu numai feliile de cartofi sunt bune pentru cearcăne, ci şi sucul de cartofi. Dacă ai cearcăne proeminente, aplică pe zona respectivă suc de cartofi proaspăt stors, folosind dischete din bumbac. Clăteşte cu apă rece după 20 de minute.



Curăţă tenul

Sucul de cartofi are calitatea de a îndepărta celulele moarte şi de a curăţa tenul de impurităţi. Combină 5 linguri de suc de cartofi cu 1 linguriţă de bicarbonat de sodiu şi aplică amestecul pe ten. Masează pielea cu mişcări circulare şi clăteşte după câteva minute.



Remediu pentru tenul uscat

Un tratament eficient pentru tenul uscat poate fi făcut din amestecul a 2 linguri de suc de cartofi şi 1 linguriţă de miere. Aplică amestecul pe faţă şi lasă să acţioneze 10 minute, după care clăteşti. Pentru rezultate vizibile, repetă procedeul de 3 ori pe săptămână. Dacă nu ai miere, poţi folosi ulei de măsline sau ulei de jojoba.



Tratează arsurile solare

Cartoful este un remediu excelent când vine vorba de arsurile solare. Aplică suc de cartofi proaspăt pe zonele afectate şi lasă să se usuce. Vei simţi imediat o senzaţie de răcorire, iar pielea îşi va recăpăta aspectul în doar câteva zile.