Mark Zuckerberg se va întâlni cu reprezentanţii Parlamentului European la Bruxelles

Oficialii companiei Facebook au anunţat că directorul general Mark Zuckerberg se va întâlni cu membri Parlamentului European la Bruxelles, pentru a răspunde întrebărilor privind sustragerea datelor a peste 87 de milioane de utilizatori de către Cambridge Analytica, relatează site-ul postlui BBC.



Data la care va avea loc discuţia nu a fost încă fixată, însă preşedintele Parlamentului European a afirmat că speră să aibă loc săptămâna viitoare.



Întrevederea va avea loc în cadrul reuniunii Conferinţei Preşedinţilor, unde vor participa liderii mai multor formaţiuni politice.



Preşedintele Parlamentului european, Antonio Tajani, a fost primul care a anunţat că Zuckerberg a acceptat invitaţia de a se prezenta la Bruxelles, relatează The Guardian.



"Fondatorul şi directorul general al companiei Facebook a acceptat invitaţia şi se va prezenta la Bruxelles cât mai curând posibil, sperăm că săptămâna viitoare", a anunţat Tajani într-un mesaj postat pe platforma de microblogging Twitter.



"Cetăţenii noştri merită o explicaţie completă şi detaliată. Salut decizia lui Mark Zuckerberg de a se prezenta personal în faţa reprezentanţilor a 500 de milioane de europeni", a adăugat oficialul european.



Este planificată şi o audiere publică, însă aceasta ar putea avea loc în luna iunie şi vor participa mai mulţi reprezentanţi ai companiei Facebook.



Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de analize a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.