Victor Ciobanu: Andrei Năstase nu are şanse să acceadă în turul doi al alegerilor locale, deoarece are un rating negativ mare

Candidatul PPDA la funcţia de primar de Chişinău, Andrei Năstase, nu are şanse să acceadă în turul doi al alegerilor locale, deoarece are un rating negativ mare. Opinia aparţine analistului politic Victor Ciobanu şi a fost exprimată în cadrul emisiunii Important, de la postul de televiziune TVC 21.



“Andrei Năstase are un rating negativ relativ mare, ceea ce denotă că are o parte de susținători, dar sunt cei care au rezerve față de candidatura lui în persoană. Din aceste considerente, rezultatul lui este plafonat”, a declarat Victor Ciobanu, comentator care este invitat permanent la postul Jurnal TV, controlat de Andrei Năstase.



Un alt invitat al emisiunii, jurnalistul Valeriu Reniţă, susţine că Andrei Năstase va acumula doar jumătate din scorul virtual pe care l-ar fi putut avea liderul PAS, Maia Sandu, dacă aceasta ar fi candidat la funcţia de primar.



“Domnul Năstase este într-o mare dilemă politică. Dacă va lua puțin la aceste alegeri, acesta va fi un motiv pentru ca Maia Sandu să se tot distanțeze de el, deoarece din punct de vedere politic asta este o soluție bună înaintea alegerilor parlamentare. Avansul politic pe care l-a făcut Maia Sandu n-a dat bine pentru cei din PPDA și cred că Andrei Năstase a luat jumătate din scorul virtual pe care la-ar fi putut lua Maia Sandu”, a mai spus Valeriu Reniţă.