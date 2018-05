Valeriu Munteanu: Andrei Năstase are cel mai ne-european program electoral

Astăzi, 14 mai, Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal la funcția de primar al capitalei, a susținut o conferință de presă în care și-a propus să prezinte o comparație între programele candidaților.



În debutul conferinței, Valeriu Munteanu a menționat că, „Am reținut doar programele a trei candidați, pe care vreau să le supun analizei: Silvia Radu și Ion Ceban, pentru că sunt candidații binomului Plahotniuc-Dodon și sunt promovați de toată puterea de stat RM și programul domnului Andrei Năstase, care se prezintă, drept candidat a trei partide pro-europene. Ceilalți candidați, cu tot respectul, nu contează. Ei știu asta.”



Valeriu Munteanu a accentuat că, „Ion Ceban și Andrei Năstase, după ce își lansaseră candidaturile cu mult înaintea mea, s-au mai lansat încă o dată în cursa electorală, pe motiv că își lansează programele. Ion Ceban s-a relansat la o săptămână după mine și m-a imitat în mod ridicol organizând evenimentul exact în același loc unde mă lansasem eu cu o săptămână înainte, anume în fața Primăriei. După ce mi-am prezentat eu programul, peste două săptămâni, a anunțat și Andrei Năstase că face un eveniment pentru a-și prezenta programul. Dar programul lui Andrei, vorba personajului Nae Cațavencu din piesa „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale, „era sublim dar lipsea cu desăvârșire”. Andrei Năstase a lansat un program care nu exista, acest urmând a fi publicat abia 4 zile mai târziu, pe site-ul partidului său. În lipsa programului, s-au făcut doar declarați de intenție la acel eveniment. Această ordine a evenimentelor, mă duce la gândul că programul domnului Năstase a fost scris în mare grabă, explicație pentru care abundă de enormități.”



Deși pretind că reprezintă forțe politice opuse, cu doctrine diferite și cu vectori geopolitic diferiți, cei trei candidați Silvia Radu (de la Partidul Democrat), Ion Ceban (de la Partidul Socialiștilor) și Andrei Năstase (de la Platforma DA) au programe asemănătoare. I. Ceban și A. Năstase s-au acuzat reciproc că au plagiat unul de la altul programul în proporție de 60%.



Silvia Radu în genere nu are program. Unicele lucruri, care pot fi reținute din așa-zisul program, care este mai scurt decât un referat școlar pentru clasa a IV, este faptul că „va face curățenie în parcuri”. De ce nu participă atunci la un concurs pentru postul de director la Spații Verzi? Postul este vacant. Mai anunță și că va schimba 30 de lifturi. No comment. Atât.



La domnul Ion Ceban putem reține din program doar că va da afară funcționarii pe motive etnice și va angaja vorbitori de limba rusă și că dorește din răsputeri să alunge din municipiu cele 18 suburbii, care nu le permite socialiștilor să-și facă mendrele în capitală.



Cel mai ne-european program, din păcate îl găsim la domnul Andrei Năstase, un program care alternează cu abordări ce încalcă Acordul de Asociere al RM cu UE, trădează o necunoaștere profundă a treburilor capitalei sau încearcă să impună locuitorilor priorități iluzorii, care nu există în agenda acestora.



Conform articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar și Acordului de Asociere dintre RM și UE, în special art. Articolul 341 „Legislația privind ajutoarele de stat și autoritatea în acest domeniu”, municipalitățile nu pot acorda ajutoare de stat, precum nu pot acorda ajutoare de stat, nici autoritățile centrale, fără autorizarea prealabilă a Comisiei Europene, întru evitarea „denaturării concurenței prin favorizarea anumitor întreprinderi” ori programul domnului Năstase abundă de ajutoare de stat, nici chiar domnul Ceban, care este potrivnic Acordului de Asociere nu are atâtea prevederi contrare acestui document de căpătâi al statului nostru, pe care eu, nu doar l-am votat cu încredere în Parlament, ci și l-am studiat cu acribie.



Constat cu întristare că astfel de prevederi abundă programul domnului Năstase, iată câteva exemple din programul dlui Năstase:



„Voi lansa un program de granturi pentru antreprenorii din suburbii și antreprenorii din domeniul businessului mic și mijlociu;

Voi crea politici de subvenționare directă și indirectă a agenților economici, care vor construi „clădiri verzi”;

Voi crea politici de subvenționare directă și indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport;

Voi sprijini mediul de afaceri pentru integrarea panourilor fotovoltaice în acoperișurile blocurilor de locuit”



Dl Andrei Năstase Vrea un parteneriat „public-privat” pentru o linie de sortare/ prelucrare/ reciclare a deșeurilor pentru a produce energie electrică și termică. Niciun oraș european nu a găsit vreun investitor care să facă o astfel de investiție încă. Investiția este foarte mare, de circa 500 milioane Euro pentru un oraș de dimensiunile Chișinăului și, dacă un investitor privat ar face-o, aceasta ar însemna ca, fie Primăria, să plătească acești bani către investitor (în 5-7 ani, cu dobânzile aferente), fie ca cetățenii să plătească aprox. 50Euro/lună/persoană ca taxă de salubritate!



Toate orașele europene fac astfel de investiții exclusiv din fonduri europene! Investiția în incinerarea deșeurilor municipale (adică o centrală electrică și termică cu combustibil deșeuri) se face obligatoriu numai după ce gunoiul municipal devine „uscat”, adică după ce se realizează în oraș un sistem de colectare selectivă (colectarea separată a deșeurilor de ambalaje, separat pe sticlă, plastic, lemn și metal), ceea ce însemnă încă 500 milioane Euro!



În mandatul scurt de Ministru al Mediului am reușit să implementez pentru Chișinău un program de instalare a 1000 de platforme de colectare a deșeurilor, câteva mii de tomberoane și 10 platforme subterane, proiect aflat acum în derulare.



Dl Năstase propune renovarea și reutilare stațiilor de epurare și pompare a apei „împreună cu partenerii de dezvoltare”, fără a cunoaște că primăria Chișinău a lucrat de mai mulți ani, un proiect de 62 mln de euro, împreună cu BERD și BEI, pentru schimbarea stației de epurare și schimbarea apeductelor 190 km și canalizare Acest proiect a fost câștigat de o firmă Germania și din decembrie 2017, au 900 de zile să îl realizeze.



Vorbind despre izolarea termică a blocurilor, dl Năstase, nu știe că primăria are deja în derulare un program BERD și BEI pe 25 mln de Euro, în cadrul căruia, ca primă etapă, vor fi reabilitate termic 119 de școli și grădinițe și spitale din Chișinău.



Cea mai mare enormitate însă din programul lui Andrei Năstase sunt parcările ecologice în suburbii. La Trușeni, Grătiești, oamenii care au case pe pământ, nu au nevoie de așa ceva…



Amintim că alegerile pentru funcția de primar al capitalei vor avea loc pe 20 mai. În cursă s-au înscris 12 candidați.