Plante care tonifică organismul

E foarte bine să ținem o cură de tonificare din când în când, pentru că ele ajută organismul să se debaraseze de toxine mai repede și, în plus, cresc rata de absorbție a vitaminelor și mineralelor. Foarte important este că, în timpul acestor cure, scade mediul acid din organism (e dat de consumul exagerat de proteine animale) și crește cel bazic (cum e cel mai bine).



Pentru tonificarea generală sau, pur și simplu, preventiv, îți poți alcătui, în funcție de preferințe, propria ta cură.



Măceșele

Extrem de generoase cu vitamina A, B, E, flavonoide (au proprietăți antioxidante), măceșele mai furnizează fier, magneziu, acizi organici, care impulsionează din plin sistemul imunitar.

Se consumă sub formă de pulbere (pulpa bine uscată și măcinată), de 3 ori pe zi, după fiecare masă, ca atare sau amestecată cu miere. Sau cu suc.



Cătina

Gustul ei acru-astringent e garanția că e plină de vitamina C. Pigmenții carotenoidici sunt cei care-i dau culoarea portocalie. De asemenea, are un ulei gras, în care sunt dizolvați acești pigmenți. Bogată în vitaminele B1 și B2, acid folic, acizi grași, fitosteroli (compuși care reduc nivelul colesterolului rău), cătina e adesea numită polivitamină naturală.

Din fructele uscate se fac infuzii, foarte plăcute la gust, care sunt indicate în avitaminoze.

Se poate prepara un vin de cătină astfel: într-un vas de sticlă se pun 1 kg de fructe zdrobite, peste care se toarnă 5 l de apă fiartă și răcită și 1, 500 kg zahăr. Pentru grăbirea fermentării, se recomandă să se adauge puțină drojdie de vin. Se lasă 15-20 de zile, apoi se decantează în sticle, împreună cu uleiul portocaliu care se adună la suprafață.

Se iau 2-3 linguri de trei ori pe zi, înainte de mesele principale.



Năpraznicul (Geranium robertianum)

Excepțional tonifiant, revigorant, reglator al activității gonadelor (glandele sexuale – ovarele la femei – testiculele – la bărbați). Un bun antihemoragic, e foarte bun și ca afrodisiac și e indicat pentru femeile care nu reușesc să rămână însărcinate. Dacă vrei câțiva ani în plus pe față, apucă-te năpraznic de năpraznic!

Nu are efecte adverse, se consumă sub formă de macerat, infuzii, vin, pulbere sau, pur și simplu, comprimate din magazinele naturiste.

Infuzia se prepară dintr-o linguriță de plantă și o cană de apă fiartă, lăsate un sfert de oră. Se strecoară și se bea tot.

Maceratul se prepară dintr-o lingură de plantă uscată, nemăcinată, cu o cană de apă filtrată și se lasă peste noapte. Dimineața se filtrează, iar planta rămasă se opărește cu încă o cană cu apă. După ce se răcește, se filtrează. Se beau 3-4 căni din acest ceai, pe stomacul gol, înghițitură cu înghițitură, neîndulcit și fără băuturi alcoolice. Cura se ține 4 luni. Într-o primă fază se ține 42 de zile, se face pauză 5 zile, apoi se reia 78 de zile neîntrerupt.



Rădăcina de urzică

Se recomandă cel mai des în anemiile specifice primăverii. Frunzele conțin fier asimilabil, în timp ce rădăcina ajută organismul să-l asimileze cât mai bine. E antiinflamatoare, astringentă, puternic vitaminizantă. Îmbunătățește considerabil acțiunea sistemului imunitar. E benefică în stări de oboseală, astenie și depresie.

Se utilizează ca infuzie – o linguriță de plantă la o cană cu apă. Se beau 3 căni pe zi.

Ca pulbere de plantă uscată, se iau câte 3-4 lingurițe, în cure de 30-60 de zile.

Planta ca atare poate fi folosită în mâncăruri sau salate pentru efectul revigorant. Foarte bine e să se bea și apa în care a fiert planta.