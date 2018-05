Ce boli tratezi cu tinctură de propolis

Știai că poți scăpa de cârcei dacă iei după fiecare masă 6 picături de tinctură de propolis cu o linguriţă de miere? E bine să ai în casă propolis sub formă de tinctură, pentru că te poate scuti de multă suferință și în caz de răceli sau de arsuri la stomac.



Cercetările arată că, datorită proprietăților sale antiinflamatoare, propolisul contribuie atât la tratamentul infecțiilor cronice ale căilor biliare, cât și la cel al hepatitei epidemice, toxice, cronice sau a steatozei. Este bun și în caz de ciroză, precum și în convalescența post-hepatită.



Bolile respiratorii

Luată încă de la primele simptome de răceală, tinctura de propolis, în amestec cu miere, în doze de 3 ml de 2-3 ori pe zi, face ca boala să treacă mai uşor şi mai repede. Combate răcelile ușoare, dar repetate. În cazul afecțiunilor respiratorii serioase, un amestec de tinctură de propolis cu miere are efect antibiotic, inhibă dezvoltarea bacteriilor și favorizează eliminarea secrețiilor în exces.



Hiperaciditatea gastrică

Un tratament recomandat celor care suferă de gastrită sau de ulcer constă în combinarea unei linguri de miere cu 20 de picături de tinctură de propolis glicolic (fără alcool). Pune amestecul pe o bucată de pâine și ia leacul cu 30 de minute înainte de masă. Repetă procedura de 2 ori pe zi, pe o perioadă de 3 luni ori. Tinctura de propolis fără alcool poate fi folosită și de copii sau de persoanele care au interdicție la preparatele cu alcool.



Bine de știut!

Este recomandat amestecul cu miere și pâine pentru a beneficia de efectul de reglare a secreției gastrice și de efectul cicatrizant ale tincturii.



Parazitozele intestinale

Tinctura are efect antiseptic, antiparazitar și anbibacterian, fiind eficientă în combaterea paraziților intestinali. La adulți, e indicată o cură de 10 zile cu tinctură de propolis, cu o săptămână pauză înainte de a relua tratamentul. Tratamentul constă în 30 de picături de tinctură dizolvată într-o lingură de miere, de 3 ori pe zi, cu un sfert de oră înainte de masă.



Hepatita

În doze prescrise de specialist (în general, cuprinse între 25-100 mg/kg corp), propolisul protejează ficatul împotriva toxicității anumitor medicamente. Spre exemplu, este un antidot recomandat în cazul intoxicării cu paracetamol. Are și acțiune antivirală, fiind recomandată în tratamentul hepatitei virale. Pentru tratarea hepatitei cronice, se poate face un tratament cu amestec de produse apicole: păstură, lăptișor de matcă, extract de propolis și miere cu polen, câte 20 g de 3 ori pe zi. Tratamentul se ține 2 luni și jumătate.



Cistita

Tinctura de propolis este un remediu eficient și în cazul afecțiunile uro-genitale ca nefrita sau cistita, alături de tratamentul medicamentos prescris de medicul urolog. Este unul dintre cele mai bune antibiotice naturale și un excelent antiinflamator. Leacul se ia dimineaţa, pe stomacul gol sau în 3 reprize, de-a lungul zilei, cu un sfert de oră înainte de masă. Pune 25 de picături de tinctură de propolis și o lingură de miere într-un pahar mic cu apă și amestecă bine, apoi bea.



Truc

Împotriva durerilor de stomac, prepară o pastă din coaja unui măr copt, dintr-o lingură de miere și o linguriță de propolis.

Remedii cu propolis pentru rinită

Folosit sub formă de spray sau de unguent, propolisul este un remediu naturist care stopează simptomele rinitei – inflamația mucoasei nazale, de origine infecțioasă sau alergică. Pulverizează 1-2 pufuri în ambele nări, până la vindecare, sau aplică unguent pe fiecare nară de 2 ori pe zi.



Info

Propolisul poate fi utilizat împotriva virusurilor sau bacteriilor care provoacă diversele infecţii și inflamații.