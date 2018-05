Câte grade-n termometru?

Ori de câte ori vrem să verificăm dacă avem febră, folosim termometrul. Fără să ne întrebăm vreodată cât i-a luat omului ca să ajungă să inventeze acest instrument indispensabil. Hai să aflăm câte ceva din istoria lui!



Termometrul măsoară temperatura, utilizând materiale care suferă o transformare când sunt încălzite sau răcite. Într-un termometru cu mercur sau alcool, lichidului îi crește volumul pe măsură ce e încălzit și se contractă când este răcit, așa încât lungimea coloanei lichidului este mai lungă sau mai scurtă în funcție de temperatură. Termometrele moderne sunt calibrate în unități de temperatură standard, precum Fahrenheit (în Statele Unite) sau Celsius. Gradele Kelvin sunt folosite în lucrările științifice.



Termoscopul, strămoșul termometrului

Înainte de termometru, a existat termoscopul – un termometru fără gradații. Arăta diferențele de temperatură, dar nu și temperatura exactă. A fost numit după savantul italian Galileo Galilei. În 1612, Santorio Santorio, prieten cu Galilei și profesor de medicină la universitatea din Padova, a avut ideea de a transforma termoscopul clasic, pentru a-l face să măsoare temperatura bolnavilor.



Un instrument lipsit de precizie

Instrumentul lui Santorio era alcătuit dintr-o bulă din sticlă, cu volum de aer constant, continuată cu un tub lung și subțire, deschis la un capăt, care era imersat într-un vas plin cu apă. Bolnavul își ținea mâna deasupra bulei sau o introducea în cavitatea bucală – lucru destul de incomod. Sub efectul temperaturii, variația volumului de aer făcea să crească sau să scadă coloana de lichid din tubul fin. Folosind două temperaturi-reper – cea a zăpezii și cea a flacării de lumânare - , Santorio a trasat pe tubul lung câteva gradații. Însă instrumentul nu era foarte precis.



Evoluția termometrelor cu lichid

Se consideră că primul termometru veritabil a fost inventat la Florența, în 1654, de către Marele Duce al Toscanei: era vorba de un instrument cu alcool, având 50 de gradații. Dar invenția termometrului modern îi este atribuită fizicianului german Daniel Gabriel Fahrenheit. În 1717, acesta a înlocuit alcoolul folosit până atunci cu mercur. A inventat și scara de temperaturi care îi poartă numele. A fixat la 32 °F temperatura de înghețare al apei și la 212 °F punctul de fierbere al apei.



De la Fahrenheit, la Celsius

Douăzeci de ani mai târziu, fizicianul suedez Anders Celsius punea la punct termometrul cu mercur care marca la 100° punctul de congelare al apei și la 0° punctul de fierbere – adică fix invers decât știm noi acum. După moartea lui Celsius, un alt savant suedez, Carl von Linné, a propus inversarea acestei scări – lucru care a fost acceptat de forurile științifice din Suedia. Scara cetezimală sau scara Celsius, cum a fost ea numită, a fost apoi adoptată în majoritatea țărilor – cu excepția Marii Britanii și Statelor Unite. La mijlocul secolului XX, Marea Britanie a trecut la scara Celsius.



Termometre și... termometre

Când un instrument era folosit pentru a măsura temperatura mediului ambient, era pur și simplu ținut în lichid sau în aer, în timp ce avea loc citirea valorii indicate. Pentru luarea temperaturii corpului uman, termometrul cu mercur a fost adaptat astfel încât temperatura să poată fi luată în afara corpului. I s-a adăugat o ramificație, mai îngustă decât restul tubului și plină cu mercur, care se plasa la subțioara pacientului sau sub limbă. Istoria consemnează că Sir Thomas Clifford Allbutt, fizician englez, a fost inventatorul termometrului medical portativ, cu mercur, care permitea aflarea temperaturii unui bolnav în 5 minute.



De la mercur, la infraroșu

Din 2007, termometrele cu mercur au fost interzise definitiv pe Bătrânul Continent, printr-o directivă a Parlamentului European – din rațiuni sanitare și ecologice. Astfel, termometrele electronice, menite a lua temperatura corpului, au invadat piața. Cele mai noi dispozitive sunt introduse în ureche și înregistrează radiațiile infraroșii emise de timpan, pe care le convertește în grade Celsius. Nu trebuie uitate nici termometrele frontale, constând dintr-o bandă de plastic dotată cu cristale lichide, care își schimbă culoarea în funcție de temperatura pacientului.



Știai că…

... există și o scară absolută pentru temperatură, a cărei unitate este gradul Kelvin? Având simbolul „K“, un grad Kelvin corespunde unui grad Celsius, dar temperatura de zero absolut este marcată la -273° C.