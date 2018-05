Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (UE) va pune în prim-plan cetăţeanul, declarație

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi, la Alba Iulia, că Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (UE) va pune în prim-plan cetăţeanul şi nevoia ca Europa să răspundă aşteptărilor vieţii de zi cu zi, să gândească politici care pot fi resimţite de către cetăţeni în viaţa lor de zi cu zi.

"Aici (la Alba Iulia - n.r), mai mult ca oriunde, putem vorbi despre ceea ce înseamnă mesajul României pentru Europa, mai ales în perspectiva viitoarei Preşedinţii la Consiliul UE. Mă refer aici la coeziune, la nevoia de unitate, la nevoia de a lucra cu toţii împreună, respectându-ne reciproc, lucrând în ideea aceasta de a aduce prosperitate, bunăstare pentru toţii europenii. De fapt, astăzi am venit şi cu un mesaj, un mesaj din partea doamnei prim-ministru care m-a rugat, în primul rând, să vă transmit salutările dânsei şi, mai ales, să vă asigur că Guvernul României îşi asumă toate angajamentele pe care ţara noastră le-a luat la nivel european şi, mai ales, angajamentele care presupun sprijinirea atât a Preşedinţiei viitoare la Consiliul UE, cât şi ceea ce înseamnă acţiunile noastre, ale tuturor, pentru celebrarea Anului Centenar", a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, în discursul rostit în cadrul recepţiei organizate, la Alba Iulia, cu ocazia "Zilei Europei" de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Victor Negrescu a afirmat că România are ocazia, atât anul acesta, dar mai ales în 2019, să marcheze rolul pe care îl are în plan european.

"... vreau să vă spun că viitoarea noastră Preşedinţie la Consiliul UE va pune în prim-plan cetăţeanul şi nevoia ca Europa să răspundă aşteptărilor vieţii de zi cu zi, de fapt să gândească politici care pot fi resimţite de către cetăţeni în viaţa lor de zi cu zi", a declarat ministrul.

El a adăugat că proiectele care au fost implementate în Alba Iulia demonstrează faptul că se pot face lucruri utile cu fonduri europene şi că politica de coeziune ajută dezvoltarea locală şi aduce bunăstare.

"De fapt, foarte mult în plan european se vorbeşte de valoarea adăugată a construcţiei europene. Ori, ce putem arăta mai clar decât ceea ce avem aici (în Cetatea Alba Carolina - n.r.), valoare adăugată adusă de fonduri europene. De multe ori aceste lucruri sunt ignorate. Chiar ieri (miercuri - n.r.), când am lansat consultările cetăţeneşti privind viitorul Europei, discutând cu tinerii am remarcat că o bună parte dintre ei nu considerau fondurile europene ca fiind principalul avantaj al apartenenţei la UE. Principalul avantaj identificat de ei şi de majoritatea românilor se referă la libertatea de circulaţie, ceea ce este normal. Ori, fondurile nu erau în prim-plan, pentru că, din păcate, nu am reuşit, dar o să reuşim să facem acest lucru mai bine în plan european, nu doar în România, să arătăm utilitatea acestor resurse comune şi modul în care, într-adevăr, aduc un plus în viaţa de zi cu zi, în cotidianul cetăţenilor europeni", a spus ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Victor Negrescu a adăugat că anul viitor, timp de şase luni, România va putea spune că va fi capitala Europei, când va găzdui şi summit-ul de la Sibiu. "Este important să pregătim acest moment, este important să discutăm despre ceea ce ne dorim noi de la Europa, pentru că nu este vorba doar despre ceea ce poate să ne dea Uniunea Europeană, este important să vorbim şi despre ce vrem noi de la UE şi în ce manieră vrem să contribuim la definirea viitoarei Europe în care trăim. Ori pentru a face acest lucru trebuie să ne implicăm, trebuie să participăm, trebuie să ne exprimăm şi, mai ales, trebuie să învăţăm să lucrăm împreună", a declarat Negrescu.

Ministrul a subliniat că este nevoie de unitate, de coeziune şi că indiferent de ceea ce este diferit între noi, putem cu toţii să fim uniţi în jurul unor proiecte comune. "Ori proiectul european ne uneşte", a afirmat demnitarul.

Negrescu a anunţat şi că se are în intenţie organizarea anul viitor la Alba Iulia a mai multor reuniuni importante cu ocazia deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE.