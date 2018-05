Peste 50.000 de oameni, prezenţi la CONCERTUL DE EXCEPŢIE în PMAN. Nikolai Baskov, Irina Rimes, Blue au făcut spectacol (FOTO/VIDEO)

Peste 50 de mii de oameni s-au adunat ieri în Piaţa Marii Adunării Naţionale, pentru a se distra la concertul de excepţie organizat de Partidul Democrat cu ocazia Zilei Europei şi Zilei Victoriei. Spectacolul a început la ora 17:00, cu un recital de muzică populară.



Pe scenă a urcat şi îndrăgita artistă Zinaida Julea. Iar Nicolae Glib a cântat împreună cu fiul său.



Spectatorii s-au încins în hore şi pe cântecele lui Mihai Ciobanu, Igor Rusu şi ale altor interpreţi de muzică populară.



"Am foarte mari emoţii, am fost dorită de aşa muzică frumoasă moldovenească", a spus o femeie prezentă la eveniment.



În Piaţa Marii Adunări Naţionale a răsunat şi faimosul vals al compozitorului Eugen Doga - "Gingașa şi tandra mea fiară".



Mulțimii s-a adresat ministrul Culturii, Monica Babuc. Ea a vorbit despre semnificaţia zilei de 9 mai: "Azi sărbătorim două sărbători odată. Victoria asupra fascismului care a şi dat Europei posibilitatea să-şi creeze o comunitate în care oamenii trăiesc egal, frumos, în solidaritate şi respect".



Toate colectivele artistice care au reprezentat minorităţile etnice au întins o impresionantă horă a păcii, în perimetrul străzilor Puşkin - Bănulescu - Bodoni.



"Toata viaţa visez la aşa o horă. În sfârşit astăzi am văzut această horă", a declarat comozitorul Eugen Doga.



Străinii care au vizitat ţara noastră au rămas impresionaţi de cele văzute:



"Noi, francezii, iubim Moldova pentru ospitalitate şi pentru frumuseţe".



"Este foarte interesant să vezi oameni îmbrăcaţi în haine tradiţionale".



Surprizele au continuat. La ora 19:00, pe scenă a urcat oaspetele special al serii, interpretul rus Nikolai Baskov.



Înainte de asta, artistul i-a mulțumit liderului democraților pentru invitație și a demonstrat încă o dată că se pricepe un pic la română.



"Îi mulțumesc foarte mult lui Vlad Plahotniuc pentru toții anii de prietenie și pentru că, la astfel de evenimente mari, când vin în Moldova, dăruiesc creațiile mele și primesc emoții pozitive de la energia oamenilor", a menţionat Nikolai Baskov.



"Consider că este extrem de important să-i ținem minte pe toți cei care și-au sacrificat viața ca astăzi, noi, împreună cu colegii, cu toți oamenii care au fost în piață, să ne simțim în liniște și în pace", a declarat Vlad Plahotniuc, președintele PDM.



Ulterior, Vlad Plahotniuc a coborât în mulțime, a făcut poze și a dansat pe melodiile lui Nikolai Baskov, alături de ministrul Monica Babuc și de premier.



Oamenii spun că au așteptat cu nerăbdare spectacolul lui Baskov: "Noi pentru el am venit!"



Președintele parlamentului, Andrian Candu, a venit la concert cu fiica sa Vera.



"Să ne aducem aminte de trecut şi de greşelile din trecut, dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim la viitor şi când vorbim de viitor bineînţeles vorbim de Europa", a subliniat şeful Legislativului.



Vera a spus că o aşteaptă cu nerăbdare pe interpreta Irina Rimes: "- Îţi place cum ea cântă? Îţi plac piesele ei? - Da! – Şi care îţi place cel mai mult? – Visele!"



La ora nouă seara, publicul l-a primit cu entuziasm pe interpretul Thomas Anders. Melodiile anilor 80 le-au amintit unora de tinereţe:



"Extraordinar! Renasc din nou! Am devenit mai tânără cu 25 de ani!"



"Îl iubeam și înainte. Cumpăram de la magazin casete".



Ulterior, pe scenă a urcat vedeta din România - Delia. Și asta nu a fost tot! Aproape de miezul nopții au răsunat piesele faimoșilor britanici din trupa Blue.

