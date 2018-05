Spectacol de excepție în centrul Capitalei, organizat de Ziua Victoriei-Ziua Europei (FOTO)

În Piaţa Marii Adunări Naţionale are loc un spectacol cu artişti şi instrumentişti de excepţie. Orchestra de muzică populară a fraţilor Advahov, orchestra de muzică populară a MAI „Plai Moldovenesc” şi mai mulţi solişti de muzică populară au dat startul concertului la ora 17:00.



La ora 18:00 publicul a avut parte de un spectacol muzical-coregrafic ODĂ BUCURIEI, cu maestrul Eugen Doga, Cătălin Advahov, Amelia şi Valentin Uzun, ansamblul Codreanca şi Ansamblul Național Academic de Dansuri populare JOC.



Peste 1500 de oameni în costume naționale, reprezentanți ai majorității etniilor din țara noastră au dansat hora păcii.





Invitatul special al serii este Nikolai Baskov, care a urcat pe scenă la ora 19:25. Interpretul rus va putea fi admirat de către toţi fanii timp de jumătate de oră.



Mai apoi pe scena va urca tânăra interpretă Irina Rimeş care va da culoare serii cu piesa „Visele”.



Începând cu ora 20:35, spectacolul continuă alături de solistul trupei Modern Talking, Thomas Anders. Renumitul hit „You’re My Heart, You’re My Soul” îl veţi putea fredona doar astăzi alături de îndrăgitul interpret.



De asemenea, multă energie şi pozitivism va transmite cunoscuta cântăreaţă de peste Prut, Delia. Aceasta va evolua pe şcenă de la ora 21:45.



Ultimii, dar nu şi cei din urmă pe scenă, vor urca băieţii britanici din Formația „BLUE”. Cele mai tari hituri ale timpurilor precum All Rise vor răsuna în PMAN la ora 23:35.



Seara va culmina cu un spectacol inedit de focuri de artificii.



La concert sunt aşteptaţi toţi locuitorii şi oaspeţii Capitalei. Evenimentul este organizat de Partidul Democrat din Moldova.