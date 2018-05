Vlad Plahotniuc alături de veteranii de război a gustat din meniul ostășesc, pregătit în scuarul Catedralei



Vezi VIDEO AICI



Scuarul Catedralei a arătat astăzi ca un adevărat furnicar. Aici au fost comemorate victimele celui de-al Doilea Război Mondial şi marcată Ziua Europei. Organizatorii, Partidul Democrat din Moldova, au amenajat o bucătărie de câmp, unde oamenii au gustat din terciul ostăşesc. Printre cei veniţi în scuar au fost reprezentanţi ai conducerii ţării, dar şi preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc. Acesta a făcut o baie de mulțime, a gustat din meniul ostășesc şi a schimbat câteva vorbe cu oamenii.



Vlad Plahotniuc a venit în scuarul Catedralei fiind însoţit de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, şi de premierul Pavel Filip. Mai întâi, au salutat bucătarul, iar prim-ministrul a ţinut neapărat să se fotografieze cu acesta.



După ce a schimbat câteva vorbe cu bucătarul, Vlad Plahotniuc a dat mâna cu oamenii, care au venit în scuarul Catedralei.



„Foarte gustos. Mulţumesc că aveţi grijă şi de bătrâni. Vă iubim şi mulţumesc că faceţi foarte bune lucruri”.



„Îmi place că a ieşit conducerea noastră şi a vorbit cu oamenii. Asta este, pur şi simplu, minunat”.



„O extraordinară plăcere mi-a adus prezenţa dumneavoastră şi că v-am văzut. De fiecare dată mă uit şi spun: Aista îi băiatul nostru! El o să ne scoată din tot”.



Ulterior, Vlad Plahotniuc a fost înconjurat de veterani.



„Nici nu ne-am aşteptat. Pot să fac o fotografie cu dumneavoastră? Când o să mai am ocazia? Aşa e soarta. Nimic nu este întâmplător”.



Apoi, Vlad Plahotniuc a luat o farfurie cu terci şi s-a aşezat la masă alături de alte persoane venite să guste din mâncarea ostăşească.



Un bărbat a povestit că nu a mai gustat acest fel de mâncare de ani buni.



„Nu am cuvinte să exprim cât de bine este organizat totul. De când trăiesc, nu am văzut aşa ceva. Credeţi-mă pe cuvânt. Mulţumim organizatorilor”.



„E foarte gustos. Mulţumim de bucatele din această zi.”



„E bine, foarte bun, foarte gustos”.



Din terciul ostăşesc au gustat şi turiştii, care au venit în ţara noastră.



„Totul este foarte bine şi frumos organizat. Îmi este foarte plăcut. Eu sunt din Ucraina şi îmi place. Este super”.



Organizatorii au avut grijă să se simtă bine în această zi nu doar maturii, dar şi copiii.



Cei mici au participat la un concurs de desene pe asfalt, cu tematica sărbătorii de astăzi. Picturile vor fi plasate pe pagina de Facebook a Partidului Democrat din Moldova, iar desenul care va obţine cele mai multe aprecieri va fi propus ca schiţă pentru un timbru poştal.



„Vreau să fie pace, oameni să fie mai buni să facă ceva nou în oraş şi să se schimbe spre bine”.



Oamenii au avut parte şi de un show a patrupezilor salvatori.



„Îmi place, am şi eu doi câini de vânătoare şi recunosc că e ceva special”.



„Foarte mult m-a impresionat. Lumea este activă şi bine dispusă”.



Evenimentul va continua în centrul Capitalei, cu un concert de zile mari, care va culmina la miezul nopţii cu un spectacol de focuri de artificii.