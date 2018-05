Scapă de gândurile negative în 4 pași

Se spune că suntem ceea ce gândim, iar gândurile noastre, au puterea energetică de a trage către noi, o situație favorabilă sau negativă, în funcție de tipul gândului: dacă acesta este pozitiv, atunci atragem către noi conjuncturi pozitive, iar dacă este negativ, atragem în viața noastră situații negative. Cum faci să scapi de aceste limitări ale minții și să trăiești viața pe care ți-o dorești fără gânduri negative și fără frici?



Află de la Alex Marinca, coach transformațional nonconformist, care sunt cei 4 pași pentru a scăpa de gândurile negative și limitările acestora.



Conștientizarea

Primul pas pentru îndepărtarea gândurilor negative este conștientizarea. Tot ce poți face pentru început este să înțelegi și să conștientizezi că, deși vocea din mintea ta îți spune lucruri negative, nu înseamnă că are dreptate și că este adevărat. Mintea funcționează ca o santinelă, ea dorește să ne alarmeze cu privire la potențiale riscuri, dar aceasta se bazează pe fricile noastre cele mai adânci astfel că, de cele mai multe ori, vedem riscuri și limite care nu există.

Tu poți decide ce este adevărat și ce nu. Repetă-ți că acestea sunt doar gânduri și că nimic nu te poate opri din a ajunge la scopul propus.

Acceptă situația de fapt și încearcă să te remontezi, proiectând în mintea ta situații pozitive. Repetă acest exercițiu, ori de câte ori un gând negativ se instalează în mintea ta, deoarece prin repetiție formezi deprinderi care se fixează și devin permanente, în timp.



Schimbă tonul gândurilor de la negativ la pozitiv

Schimbarea perspectivei în care vezi lucrurile este cheia tonului gândurilor tale. Spre exemplu, dacă în loc să te gândești ,,Nu pot face schimbarea pe care mi-o doresc pentru că implică prea multe probleme de adaptare la noua viață” spune-ți în felul următor „Vreau să fac această schimbare și mă voi confrunta cu probleme, dar voi găsi soluții cu care voi fi fericit”.



Fă o alegere

Nu lăsa mintea să te conducă. Nu lăsa gândurile negative să decidă pentru tine. Ai curaj și asumă-ți responsabilitatea pentru ceea ce dorești să faci. Fii foarte ferm cu mintea ta. Preia conducerea și decide tu. Când mintea începe să-ți dea acele gânduri negative, observ-o, întoarce-te către ea cu iubire și compasiune și spune-i:” Îți mulțumesc pentru gândurile acestea, dar nu le voi băga în seamă acum”. Gândurile au o forță foarte mare. Ele nu te vor afecta doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău. Ai astfel responsabilitatea de a-ți alege gândurile cu atenție – pentru viața ta, fericirea ta și a celorlalți.



Pleacă într-o călătorie

Timpul petrecut cu tine te poate ajuta să îți dai seama de unde provin aceste gânduri și doar așa îți poți învinge fricile și limitările personale. Meditația și ajutorul unui coach profesionist te pot ajuta să afli cine ești tu cu adevărat.

Golește-ți mintea, acceptă-te sub toate aspectele și fii blând cu tine. Nu te judeca și acceptă că viața are atât aspecte pozitive cât și negative.