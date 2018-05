Ce spun astrele azi, 9 mai

Berbec

Veti gasi un prilej de relaxare la care nu v-ati fi gandit inainte: un hobby nou, foarte creativ. S-ar putea ca un conflict vechi pe care l-ati avut cu partenerul sa reapara si sa va rascoleasca din nou psihicul. Daca reusiti sa treceti peste acest moment, ar trebui sa comunicati mai bine pentru a evita o astfel de situatie in viitor; sinceritatea ar trebui sa fie la baza relatiei. Aveti grija atunci cand conduceti, deoarece traficul aglomerat va va starni irascibilitatea, iar acest lucru va poate diminua prudenta; existaun risc crescut de accidente, pe perioada acestei zile, asa ca este recomandabil sa fiti ceva mai vigilenti. S-ar putea sa aveti o conversatie importanta despre viitor cu un membru al familei.



Taur

Viata de cuplu se anunta a fi armonioasa, cu noi oportunitati pentru a petrece timp impreuna. Aveti grija la pozitia de la birou, deoarece veti observa probleme cu coloana. Daca durerea se inrautateste, nu o ignorati prea mult timp si apelati la un specialist. Nu se anunta nimic nou la locul de munca, insa ati ajuns sa apreciati rutina si siguranta unui loc de munca; in special din vreme ce treceti printr-o perioada de instabilitate financiara. Inlocuiti doar ceea ce este necesar si evitati orice proiect de renovare pentru a economisi. S-ar putea sa uitati de ziua cuiva drag, asa ca uitati-va cu atentie in calendar.



Gemeni

Talentul vostru pentru socializare va da roade la locul de munca, unde veti avea oportunitatea sa intalniti persoane importante. In schimb, s-ar putea sa aveti probleme cu prietenii – lipsa de timp pentru a va intalni a dus la o racire a relatiilor. Daca doriti sa prioritizati cariera, ar trebui sa acceptati faptul ca s-ar putea sa va pierdeti o parte din prieteni in timp; fiecare se va concentra pe propriile sale interese. Ar trebui sa petreceti mai mult timp in natura, in special daca locul de munca nu o permite, deoarece corpul vostru simte lipsa soarelui si activitatii in aer liber. Aveti insa grija la vreme, deoarece ar putea fi imprevizibila.



Rac

Aveti oportunitatea sa intalniti persoane noi si sa impartasiti experiente inedite cu acestea, dar cu riscul de a va ignora prietenii. Nu va aruncati asupra fiecarui proiect care va iese in cale, deoarece va exista posibilitatea unui esec. Alegeti fiecare sarcina cu atentie si aratati-va interesul, deoarece va veti face observati la locul de munca mult mai repede in acest fel; dar, cel mai important, veti avea satisfactia unui lucru bine facut. Nu ignorati semnele de raceala, daca acestea v-au dat bataie de cap in ultima vreme. Echipati-va cu ceaiuri si medicamente din timp; uneori, pe un fond imunitar afectat, este posibil ca lucrurile sa nu evolueze asa cum v-ati fi asteptat, mai ales daca lasati lucrurile in voia sortii si nu luati masuri.



Leu

Daca in ultima vreme nu ati reusit sa va odihniti cum trebuie, ar trebui sa schimbati rutina inainte de culcare. Evitati cafeaua sau sucurile cu un continut ridicat de zahar si mutati cina la o ora rezonabila. Urmati acesti pasi si in zilele urmatoare, deoarece acest lucru va va ajuta corpul sa se acomodeze cu noua rutina. Desi increderea de sine este o trasatura atractiva, s-ar putea ca aceasta sa fie prilej de conflict cu cineva drag. Respectati parerile celorlalti intr-o dezbatere si purtati o discutie ca intre egali de fiecare data pentru a evita astfel de certuri. S-ar putea sa va astepte o surpriza la locul de munca.



Fecioara

In ultima vreme vi se pare ca cei din jur actioneaza intocmai pentru a va strica ziua, pentru a va pune bente-n roate; aceasta iritabilitate este rezultatul stresului. Daca ati fost nevoiti sa petreceti mult timp cu familia, este posibil ca diferentele de opinii si socializarea fortata sa va afecteze starea de bine. Incercati, pe cat puteti, sa va petreceti timpul liber in mod productiv, practicand yoga, citing o carte buna sau plimbandu-va in natura. Nu uitati sa beti apa, deoarece aceasta poate rezolva multe din micile probleme de sanatate. Financiar, o veti duce destul de bine, insa nu cheltuiti bani pe nimic extravagant deocamdata.



Balanta

Desi nu este deloc ceva specific zodiei, in ultima vreme ati fost tentati sa lasati totul in voia destinului. S-ar putea sa va simtiti atrasi de jocuri de noroc, dar aveti foarte mare grija, deoarece acestea pot provoca dependenta. Cuvintele pe care le folositi pot avea un impact foarte mare, in special asupra persoanelor tinere din familie. Desi viata de familie nu va avea de suferit in urma conflictelor, chiar si glumele ce par nevinovate pot rani pe cineva. Daca lumea afacerilor este greu de navigat, nu ezitati sa cereti sfatul cuiva apropiat. Desi spontaneitatea este de admirat intr-un alt context, in acest caz ar putea duce la probleme financiare.



Scorpion

S-ar putea ca la urmatoarea intalnire de familie sa apara un conflict; acest lucru este greu de evitat, in special intr-o familie numeroasa. Aveti grija atunci cand mergeti pe suprafete alunecoase, deoarece veti fi predispusi la accidente si fracturi. S-ar putea ca un prieten sa va recomande o carte care a avut un impact emotional puternic. Nu ignorati acest lucru, deoarece veti ajunge sa va intelegeti prietenul in cauza mult mai bine, iar prietenia voastra va deveni mai puternica. Este posibil sa va loviti de obstacole la locul de munca, dar nu ezitati sa cereti ajutorul unui coleg; este important sa aveti persoane la care sa puteti apela, atunci cand este nevoie.



Sagetator

S-ar putea ca o intamplare din aceasta saptamana sa dezvaluie cine va sunt prietenii adevarati, iar raspunsul va va surprinde. Va mandriti cu faptul ca economisiti atunci cand puteti, dar chiar daca se anunta o perioada buna din punct de vedere economic, nu uitati ca banii nu pot inlocui lucruri esentiale pentru orice om. Din aceasta cauza, nu ezitati sa petreceti timp cu cei dragi doar pentru ca ati prefera sa nu cheltuiti bani! Aveti nevoie de socializare, iar ceilalti va vor aprecia compania si buna dispozitie cu care este nevoie sa va inarmati. Astazi rabdarea va va fi pusa la incercare la locul de munca daca rolul vostru presupune sa interactionati cu clientii.



Capricorn

Daca aveti foarte mare grija de sanatatea voastra, nu uitati sa nu neglijati si sanatatea mentala. S-ar putea sa fiti predispusi anxietatii. Uneori, un exercitiu simplu de respiratie poate sa va ajute sa va calmati; daca astfel de trucuri nu functioneaza, apelati la un specialist. Este posibil ca un prieten sa va ceara ajutorul, dar cu conditia sa pastrati secretul in legatura cu o problema delicata. Se anunta clipe frumoase petrecute alaturi de copii, care vor aprecia incercarile voastre de a vorbi despre orice subiect. In schimb, s-ar putea ca viata de cuplu sa se raceasca, insa nu va fi o cauza interna; cel mai probabil, cauza va fi o problema de la locul de munca al partenerului.



Varsator

Consumati alcool cu mare atentie, deoarece corpul vostru ar putea fi slabit in urmatoarea perioada, iar riscul de a reactiona negativ la astfel de substante se va mari. Partenerul va va incuraja sa va exprimati deschis despre orice subiect, iar acest lucru va purta relatia catre urmatorul nivel. Nu va ambalati daca o persoana apropiata nu va raspunde la apel sau pare sa va evite. Este foarte posibil ca acel prieten sa aiba nevoie de timp petrecut departe de oameni, insa cu siguranta va aprecia un mesaj de incurajare. S-ar putea ca un membru al familiei care v-a ajutat in trecut sa va ceara o favoare.



Pesti

Se anunta o schimbare in viata voastra si este posibil ca aceasta sa presupuna mutarea intr-un loc complet diferit sau, in orice caz, o transformare radicala intr-un domeniu fundamental al vietii voastre. Veti avea oportunitatea sa ajutati o cunostinta si, astfel, sa va faceti un nou prieten apropiat. Daca probleme mai vechi de sanatate reapar, s-ar putea ca tratamentul urmat sa nu mai dea roade; este timpul sa cautati alternative. Nu va lasati intimidati de increderea pe care ceilalti v-o acorda, deoarece deja le-ati demonstrat ca ei pot conta pe voi. S-ar putea ca familia sa va surprinda in viitorul apropiat cu o veste foarte buna.