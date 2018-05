Liderul democraților s-a întâlnit cu vicepreședintele Grupului S&D din Parlamentul European

Preşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu Victor Boştinaru, europarlamentar şi vicepreşedinte al Grupului Parlamentar S&D din Parlamentul European.



În cadrul acestei întâlniri, liderul PDM a prezentat eurodeputatului realizările guvernării susţinute de către PDM, exprimând dorinţa continuării drumului european al Republicii Moldova, precum şi că mizează pe sprijinul partenerilor noştri europeni.



”Guvernarea actuală este determinată să asigure funcţionarea economiei, iar apropierea campaniei electorale nu va încetini ritmul reformelor. Contăm pe sprijinul dumneavoastră şi al Grupului S&D pentru a construi acest proiect pro-european pentru Republica Moldova”, a declarat preşedintele PDM.



Totodată, Vlad Plahotniuc a adus în discuţie subiectul alegerilor parlamentare din toamna acestui an şi determinarea de a contribui la asigurarea transparenţei şi corectitudinii întregului proces electoral. În acest context, liderul PDM a relatat despre decizia partidului de a susţine crearea, pe platforma Parlamentului, a unui Grup de lucru pentru organizarea alegerilor.



”Am luat decizia, împreună cu deputaţii şi toţi colegii democraţi, de a solicita Parlamentului să creeze un grup de lucru privind măsurile de organizare a alegerilor într-un mod cât mai transparent şi corect”, a mai spus preşedintele PDM.



La rândul său, europarlamentarul Victor Boştinaru a remarcat progresele economice pe care le-a făcut în ultimii doi Republica Moldova. Totodată, vicepreşedintele Grupului Parlamentar S&D a apreciat determinarea cu care guvernarea doreşte să menţină parcursul european şi să respecte angajamentele luate de ţara noastră cu partenerii europeni.



” Mă bucur că, după ani de criză şi instabilitate, Republica Moldova, datorită eforturilor echipei Partidului Democrat, are şi Guvern, are şi guvernare. Acest lucru a permis relansarea dialogului cu Uniunea Europeană şi creşterea credibilităţii ţării în ochii partenerilor europeni”, a declarat Victor Boştinaru.



De asemenea, europarlamentarul a reafirmat buna cooperare a grupului parlamentar al socialiştilor şi democraţilor din Parlamentul European cu Partidul Democrat. În context, Victor Boştinaru a întărit dorinţa de a adăuga şi mai multă substanţă acestei cooperări, în perioada premergătoare alegerilor, precum şi după alegerile din toamnă.



În cadrul întâlnirii, au fost abordate şi alte două teme de interes, respectiv alegerile pentru Primăria Capitalei din luna mai şi dorinţa exprimată de Partidul Democrat de a susţine un candidat unic al dreptei, dar şi evoluţia pe care o înregistrează Moldova în dosarul transnistrean.



Preşedintele PDM a fost însoţit de Marian Lupu, vicepreşedinte al partidului şi Lara Moraru, şef al Departamentului de relaţii externe din cadrul Partidului Democrat.