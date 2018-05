Ce spun astrele azi, 7 mai

Berbec

S-ar putea ca instinctele voastre sa fie inselatoare in ultima vreme; va scapa ceva, insa nu este foarte usor sa gasiti acest lucru. Inainte de orice decizie importanta, cel mai bine este sa analizati situatia din toate punctele de vedere; puteti, de asemenea, sa cereti sfatul cuiva de incredere. Daca in ultima vreme ati cumparat multe lucruri care nu erau necesare, s-ar putea sa fiti nevoiti sa faceti economii de acum. Se anunta o situatie financiara instabila, deci cheltuiti cu mare prudenta! Astazi s-ar putea sa faceti un drum in afara orasului; ar trebui sa priviti acest lucru ca pe o oportunitate de a scapa de viata de birou pentru un scurt timp.



Taur

S-ar putea sa va bucurati de noi relatii la locul de munca care va vor ajuta in viitor; nu ar trebui sa subapreciati pe nimeni si nici o situatie. Desi ambitia voastra este ceva de admirat, incercati sa nu puneti cariera pe primul loc, deoarece aceasta poate deveni o sursa de stres pentru voi. Financiar, veti fi recunoscatori daca in ultima perioada ati incercat sa economisiti cat mai mult, deoarece acum va permiteti sa schimbati ceva in locuinta voastra sau sa iesiti mai des in oras. Vremea schimbatoare ar putea duce la probleme cu articulatiile. Se anunta un eveniment foarte important in familie de la care nu ar trebui sa lipsiti.



Gemeni

Va aflati intr-o perioada buna pentru a va gandi bine care sunt prioritatile voastre. Este, de asemenea, o oportunitate excelenta pentru a va pune in miscare planuri mai vechi pe care ati fost nevoiti sa le abandonati. Fiti atenti daca planuiti sa ridicati greutati mari, deoarece veti fi predispusi la accidente si alte probleme cauzate de efort. In familie, nu veti reusi sa va puneti de acord asupra unei situatii dificile, ceea ce ar putea cauza tensiune. Daca va aratati intelegatori, veti negocia cu succes, iar ceilalti membri vor fi impresionati de initiativa voastra; tactul si diplomatia vor fi extrem de apreciate.



Rac

Ar trebui sa va apucati de un hobby creativ. Pictura, de exemplu, poate fi un hobby pe cat de ieftin sau scump doriti; este, de asemenea, o foarte buna modalitate pentru a elimina stresul. Este posibil sa suferiti de o tensiune interioara, cel mai probabil in urma unei dezamagiri la locul de munca. Nu va varsati naduful pe cei dragi, ci incercati sa petreceti mai mult timp cu ei, departe de ceea ce va supara. Ar trebui sa planificati o excursie la munte in viitorul apropiat, deoarece puteti beneficia foarte mult de pe urma unui concediu ce presupune si relaxare, si activitate in natura; pe de alta parte, veti avea sansa unei relationari, in spiritul modalitatii agreate de voi. Imbinati, astfel, utilul cu placutul!



Leu

Nu va sfiiti sa cunasteti noi persoane, deoarece v-ati putea rata sansa de a incepe o relatie cu adevarat frumoasa; ba chiar primiti cu bucurie orice oportunitate de socializare care s-ar puea ivi pe parcursul acestei zile. S-ar putea ca o prietenie mai veche sa fie pusa sub semnul intrebarii in urma unei discutii in contradictoriu; va ramane la alegerea voastra daca doriti sa ameliorati situatia, astfel renuntand la principii. Incercati sa investiti mai mult timp si bani in activitati creative sau culturale, in special daca ati urmat o rutina foarte simpla in ultima vreme. Mersul la teatru sau la un muzeu ar putea sa va ajute sa va relaxati si sa uitati de stres.



Fecioara

Se anunta relatii foarte bune in familie; sunteti firi comunicative, iar acest lucru va ajuta in multe situatii. In schimb, s-ar putea ca viata de cuplu sa vi se para plictisitoare; daca ati neglijat acest aspect, incercati sa va puneti in agenda si o iesire in doi. Este posibil sa faceti rost de o suma de bani substantiala, de la o sursa neobisnuita. Nu uitati ca un stil de viata sedentar poate duce la probleme cu muschii sau oasele. Pe cat puteti, incercati sa fiti mai activi sau apelati la un profesionist pentru a va ajuta si cu o dieta modificata pentru nevoile voastre. Daca aveti copii, este posibil sa va apropriati de ei in urmatoarea perioada.



Balanta

S-ar putea sa aveti dureri de cap foarte des, ceea ce va duce si la o stare de irascibilitate. Cel mai posibil, acestea sunt rezultatul unei diete bogate in zahar si al unui consum limitat de lichide sau chiar al unei lipse de magneziu care poate sa devina cronica, daca nu luati masuri din timp. Nu uitati sa consumati cel putin un litru si jumatate de apa pe zi. Astazi sunteti melancolici, gandurile purtandu-va spre trecut; desi avem mult de invatat din experientele vechi, nu uitati ca este important sa ne traim viata cu o minte deschisa. Incercati sa gasiti un proiect sau un hobby care ar putea sa va inspire din nou si nu uitati sa includeti pe cineva drag. Se anunta vesti bune la locul de munca.



Scorpion

Fiti cu mare bagare de seama unde cinati in oras si optati pentru locuri pe care le stiti bine, in urmatoarea perioada; veti fi predispusi la probleme digestive si nu va doriti ca lucrurile sa se agraveze. Tindeti sa priviti critica drept un atac personal, iar acest lucru va crea tensiune la locul de munca. Probleme ar putea sa apara si in familie, unde dezbaterile sunt adesea incurajate. Daca aveti copii la varsta adolescentei, incercati sa va aratati mai intelegatori. Incercarile voastre de a le controla fiecare miscare ar putea sa duca la o ruptura adanca in relatia voastra. Impartasiti povesti despre propria adolescenta pentru a va apropia de ei.



Sagetator

Stresul si grija pot duce la complicatii, mai ales atunci cand deja aveti probleme cu sistemul nervos. Daca nu va puteti relaxa prin metodele vechi si stiute, ar trebui sa incercati ceva nou. Nu ezitati sa cereti sfatul unui specialist, daca vi se pare ca acest lucru este necesar! Nu incercati sa amanati, gasind diverse motivatii; lucrurile de genul acesta nu se rezolva de la sine. S-ar putea ca la locul de munca atentia sa va fie distrasa de alte probleme; acest lucru va fi criticat de ceilalti colegi si ar putea sa va puna in pericol sansa la o promovare. Mediul din familie nu este tocmai prielnic pentru un proiect creativ sau pentru a incerca ceva nou, insa nu lasati acest lucru sa va opreasca. Comunicarea deschisa ar putea rezolva conflictele ce apar.



Capricorn

Se poate sa va aflati intr-o competitie, din care cel mai probabil veti iesi victoriosi; sunteti persoane ambitioase, iar acest lucru va va fi de folos. S-ar putea sa va confruntati cu o stare de slabiciune, dar nu numai fizic, ci si mental. Sanatatea mintii voastre este la fel de importanta ca o dieta corecta si un stil de viata activ. Daca nu sunteti obisnuiti sa economisiti pe baza unui plan de buget detaliat, aceasta este o perioada perfecta sa exersati; se anunta incertitudine din acest punct de vedere. Veti avea impresia ca un prieten apropiat va minte; nu insistati sa aflati adevarul, deoarece persoana in cauza va evita sa discute deschis.



Varsator

In ultima vreme, va ganditi deja la concediu sau alte calatorii pe care ati inceput sa le planificati. Folositi-va de timpul ramas pentru a va asigura ca aveti toate actele necesare. Nu descurajati dezbaterile cu copiii pe diverse teme, deoarece astfel puteti lucra la o relatie deschisa. In schimb, conflictele care apar cu alte persoane din familie vor fi mai greu de rezolvat, mai ales daca niciuna dintre parti nu se arata dispusa la compromis. Se anunta o perioada plina de schimbari la locul de munca. S-ar putea sa va alegeti un alt departament sau sa faceti cunostinta cu noi colegi; indiferent de aceste schimbari, va fi o perioada buna.



Pesti

S-ar putea sa va loviti de critici foarte dure in familie, cel mai probabil in urma unei schimbari majore pe care ati facut-o fara sa consultati pe altcineva. Nu va lasati intimidati, deoarece este foarte important sa aveti incredere in principiile voastre. Fiti prudenti atunci cand va ocupati de afaceri si verificati de doua ori fiecare document pe care il semnati; riscurile de a scapa anumite chestiuni din vedere sunt foarte mari. Aveti grija atunci cand simtiti o durere de spate; ignorand problema, aceasta se poate inrautati, asa ca programati-va din timp la un consult. Se anunta o perioada frumoasa pentru viata de cuplu, cu multe intamplari care vor deveni amintiri frumoase.