Pentru a te bucura de toate beneficiile pe care cafeaua le are pentru sănătatea ta, dar și de energia de care ai nevoie pe parcursul zilei, trebuie să știi că nu e bine să o bei imediat ce te trezești. Iată care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea cafea.



Ne place cafeaua. Mult, mult de tot! Acesta e un fapt ştiut şi uşor de demonstrat (cardul de fidelitate la cafenea nu se obţine atât de uşor!). Sunt o mulțime de dovezi științifice care spun că băutura noastră preferată este foarte bună pentru sănătate, astfel favorizând longevitatea.



Două studii realizate de Annals of Internal Medicine au demonstrat că acest obicei al nostru de a consuma cafea este benefic și poate reduce riscul apariției hepatitei, problemelor circulatorii sau diverselor boli care sunt asociate cu sistemul digestiv. Cu alte cuvinte, reduce riscul unui deces timpuriu. Rezultatele sunt bazate pe studiul mai multor persoane timp de 16 ani, iar ambele studii au concluzionat că cei care beau cafea au șanse mai scăzute să aibă un deces timpuriu – 18% la bărbați și 8% la femei.



Cafeaua este și un bun antidepresiv. Aceasta influenţează sistemul nostru nervos în acelaşi fel în care o fac antidepresivele. Într-o astfel de manieră încât, spun cercetătorii, ar putea reduce riscul de suicid cu până la 50%. Conform unui nou studiu realizat de Harvard School of Public Health, persoanele care beau două până la patru căni de cafea pe zi – faţă de cei care beau cafea decofeinizată, beau mai puţină sau nu beau cafea deloc – au de două ori mai puţine şanse de a comide suicid.



Dacă tot nu te-am convins, iată alte șase motive ştiinţifice pentru care este bine să bem cafea. Pe lângă aroma ei minunată și efectul revigorant, cafeaua te poate ajuta să ai o piele mai fină, te poate scăpa de celulită și poate face multe lucruri în rutina ta de beauty. Iată șase întrebuințări ale cafelei în rutina de beauty.



Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea cafea



Consumul de cafea la momente diferite ale zilei poate duce la creșterea sau reducerea beneficiilor sale, sau chiar la transformarea acesteia într-un risc pentru sănătate. Aceasta este părerea cercetarilor din cronofarmacologie, o ramură a neuroștiintei, care studiază modul în care medicamentele lucrează cu sau împotriva ritmurilor biologice naturale ale oamenilor.



Există o parte a creierului numită nucleul suprachiasmatic, care controlează cortizolul (hormonul stresului). Atunci când cortizolul este eliberat, ai o stare alertă, iar atunci când este absent, te simți somnoros. La fel precum cafeina.



Nucleul suprachiasmatic eliberează cortizolul în funcție de ritmul tău circadian, un ciclu de 24 de ore care este puțin diferit la fiecare dintre noi. Persoanele care funcționează foarte bine atunci când se trezesc cu noaptea-n cap și cele care sunt „păsări de noapte“ au ritmurile circadiene decalate unul față de celălalt cu aproximativ 12 ore.



Dacă bei cafea atunci când nucleul suprachiasmatic eliberează deja o cantitate mare de cortizol efectele pozitive ale băuturii sunt limitate deoarece deja ești „băgată în priză“. Mai simplu spus, cafea + cortizol = extra stress, ceea ce nu este bine pentru sănătatea ta. Dimpotrivă, dacă bei cafea atunci când nivelul cortizolului este scăzut, aceasta îți va da o stare de spirit mai bună și îți va crește nivelul de energie.



Pentru persoanele obișnuite, care se trezesc în jur de ora 6:30 dimineața, cortizolul atinge nivelul maxim între 8 și 9 dimineața, între orele 12 și 13 și între 17:30 și 18:30. Așa că e bine să-și bea cafeaua între 9:30 și 11, la 13:30 și la ora 17 pentru că atunci nivelul cortizolului este scăzut și ei se pot bucura de toate beneficiile acestei băuturi. Totuși, cei care vor să se culce devreme trebuie să știe că e bine să nu mai bea cafea după ora 15.